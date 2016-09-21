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Среда,
21 сентября
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СМИ: ФСБ расшифрует весь интернет-трафик россиян

Минкомсвязь и Минпромторг предлагают расшифровывать данные только по подозрительным абонентам

ФСБ, Минкомсвязь и Минпромторг России обсуждают возможность того, чтобы расшифровывать собираемые в рамках «закона Яровой» данные в режиме реального времени. В ФСБ предлагают анализировать расшифрованный трафик по словам типа «бомба», а в министерствах— вообще расшифровывать данные только по подозрительным абонентам, добавляет издание со ссылкой на источник в Кремле.

«Хранить эксабайты шифрованного интернет-трафика не имеет смысла— в нем ничего не найдешь. ФСБ выступает зато, чтобы расшифровывать весь трафик в режиме real-time и анализировать его по ключевым параметрам, условно говоря, по слову «бомба», а министерства настаивают на расшифровке трафика лишь по тем абонентам, которые привлекут внимание правоохранительных органов», — приводит газета «Коммерсант» слова источника в Кремле.

Издание пишет, что согласно «закону Яровой», владельцы интернет-площадок, позволяющих передавать электронные сообщения— такие как Google, «Яндекс», Whatsapp, Facebook, «ВКонтакте»— обязаны сдавать ключи шифрования по требованию ФСБ.

«Иностранные компании этому требованию просто не подчинятся, а российские, может, и сдадут ключи после многочисленных требований. Но в интернете огромное количество сайтов, которые не являются организаторами распространения информации и используют защищенное https-соединение. Без расшифровки трафика не всегда можно понять, на какой сайт заходил пользователь, не говоря о том, что он там делал»,— говорит собеседник газеты.

Также сообщается, что один из обсуждаемых вариантов дешифровки— установка на сетях операторов оборудования для MITM-атак (Man inthe Middle): это оборудование будет для пользователя притворяться запрошенным сайтом, а для сайта— пользователем. Оборудование будет расшифровывать полученный от сервера трафик, а перед отправкой пользователю заново зашифровывать его SSL-сертификатом, выданным российским удостоверяющим центром, поясняет издание и напоминает, что с помощью SSL-сертификатов шифруется 80% трафика, в то время как в мессенджерах применяют end-to-end-шифрование.

Эксперты, которые были опрошены газетой, уверены, что как только станет известно о таком использовании удостоверяющего центра, его SSL-сертификаты удалят из всех программ, «потому что возможность создавать «левые» сертификаты дискредитирует всю электронную коммерцию: все банковские карточки, учетные данные всех пользователей во всех системах становятся перехватываемыми». Кроме того, по словам экспертов, MITM нельзя использовать для расшифровки в тех случаях, когда используется все более широко распространяемое вместо SSL шифрование TLS, илиend-to-end-шифрование.   

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

СМИ: ФСБ расшифрует весь интернет-трафик россиян

Минкомсвязь и Минпромторг предлагают расшифровывать данные только по подозрительным абонентам

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