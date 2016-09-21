Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Приморский океанариум доставили спасенного морского львенка Старка

Истощенное краснокнижное животное нашли ранее у берегов Сахалина

Морской львенок Старк, которого подобрали у берегов Сахалина, доставлен в Приморский океанариум.

«Пятимесячный сивуч доставлен самолетом во Владивосток. В ближайшее время его не планируют демонстрировать публике. Он будет общаться в основном с учеными и ветеринарами»,— приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы Океанариума.

Истощенного детеныша сивуча нашли в начале августа этого года. Потеря веса была критичной— 60%, он весил 16 килограммов. Выхаживать краснокнижного зверя приехали сотрудники Приморского океанариума, так как у подобравшей сивуча организации не было специалистов поморским млекопитающим.  В результате животное удалось избавить от паразитов и вылечить от пневмонии. 

«Сегодня он весит 35,5 килограмма. За зверем круглосуточно наблюдают специалисты и ветеринары»,— отметили в Приморском океанариуме.

Сивуч, или северный морской лев (Eumetopias jubatus), встречается только в дальневосточном регионе от Японского до Берингова моря. Самец может вырастать до 3,3 метра и достигать тонны веса. Самки— до 2,6 метра, достигая веса в 350 килограмм. Новорожденные детеныши весят около 20 килограмм, а к месяцу набирают до 30. 

Написать комментарий
Известия // среда, 21 сентября 2016 года

В Приморский океанариум доставили спасенного морского львенка Старка

Истощенное краснокнижное животное нашли ранее у берегов Сахалина

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Инфографика

Как выбирают логотип России

Как выбирают логотип России

Вся инфографика

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Ирина Мерная

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке