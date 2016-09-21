В Приморский океанариум доставили спасенного морского львенка Старка

Истощенное краснокнижное животное нашли ранее у берегов Сахалина
Морской львенок Старк, которого подобрали у берегов Сахалина, доставлен в Приморский океанариум.
«Пятимесячный сивуч доставлен самолетом во Владивосток. В ближайшее время его не планируют демонстрировать публике. Он будет общаться в основном с учеными и ветеринарами»,— приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы Океанариума.
Истощенного детеныша сивуча нашли в начале августа этого года. Потеря веса была критичной— 60%, он весил 16 килограммов. Выхаживать краснокнижного зверя приехали сотрудники Приморского океанариума, так как у подобравшей сивуча организации не было специалистов поморским млекопитающим. В результате животное удалось избавить от паразитов и вылечить от пневмонии.
«Сегодня он весит 35,5 килограмма. За зверем круглосуточно наблюдают специалисты и ветеринары»,— отметили в Приморском океанариуме.
Сивуч, или северный морской лев (Eumetopias jubatus), встречается только в дальневосточном регионе от Японского до Берингова моря. Самец может вырастать до 3,3 метра и достигать тонны веса. Самки— до 2,6 метра, достигая веса в 350 килограмм. Новорожденные детеныши весят около 20 килограмм, а к месяцу набирают до 30.
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