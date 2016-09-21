СМИ узнали о желании ФСБ расшифровывать весь интернет-трафик россиян

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, Минкомсвязь и Минпромторг обсуждают набор технических решений, которые позволят реализовать дешифровку и обеспечить доступ к интернет-трафику россиян в режиме реального времени в рамках так называемого «закона Яровой».



Как пишет газета «Коммерсантъ» в ФСБ предлагают анализировать весь трафик россиян по ключевым словам, таким как «бомба». В министерствах придерживаются мнения, что стоит расшифровывать только те данные, которые привлекут внимание правоохранительных органов.



Издание отмечает, что согласно «закону Яровой», владельцы интернет-площадок, позволяющих передавать электронные сообщения — такие как Google, «Яндекс», Whatsapp, Facebook, «ВКонтакте» — обязаны сдавать ключи шифрования по требованию ФСБ.

«Иностранные компании этому требованию просто не подчинятся, а российские, может, и сдадут ключи после многочисленных требований. Но в интернете огромное количество сайтов, которые не являются организаторами распространения информации и используют защищенное https-соединение. Без расшифровки трафика не всегда можно понять, на какой сайт заходил пользователь, не говоря о том, что он там делал», — подчеркивает один из собеседников газеты.

Один из обсуждаемых вариантов дешифровки — установка на сетях операторов оборудования для MITM-атак (Man in the Middle): это оборудование будет для пользователя притворяться запрошенным сайтом, а для самого ресурса — клиентом.



Как сообщается анализ будет проводиться с помощью систем DPI (Deep Packet Inspection), уже используемых операторами связи для фильтрации запрещенных сайтов. Такая схема позволит как предотвращать потенциальные угрозы, так и строить профили поведения пользователей в сети.



7 июля президент Владимир Путин подписал поправки в антитеррористическое законодательство, которые называют пакетом Яровой. Согласно изменениям в законах, операторы связи и интернет-провайдеры с июля 2018 года будут обязаны хранить все текстовые, голосовые и видеосообщения, отправленные пользователями, в течение трех лет. Информация должна быть предоставлена по запросу спецслужб.



Начиная с 20 июля текущего года поставщики услуг связи уже обязаны в течение года хранить информацию о самом факте отправки таких сообщений и совершения вызовов.



Сотовые операторы выразили протест против нового закона, заявив о необходимости повысить цены на связь в два-три раза в виду больших затрат на создание хранилищ данных.



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