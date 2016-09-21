Власти Финляндии изъяли у россиянки троих детей за шлепок

Ювенальные органы Финляндии изъяли троих малолетних детей у гражданки России Виктории Медведевой в городе Сейняйоки (провинция Южная Остроботния) и отдали их в приют. Об этом сообщил финский правозащитник Йохан Бекман.



«Финские власти в очередной раз без суда и следствия и без объективных причин изъяли у русской матери Виктории Медведевой троих детей», — цитирует слова Бекмана агентство «РИА Новости».



Основанием для того, чтобы отобрать детей у матери, стало то, что она якобы шлепнула одного из них.

По данным Бекмана, россиянка живет в Петрозаводске и временно работает на территории Финляндии. Виктория Медведева и ее дети, две девочки в возрасте 10 и 5 лет, а также мальчик пятилетнего возраста, имеют гражданство Российской Федерации.



По его словам, женщина просит помощи у российских властей, дипломатов и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.



Это не первый случай, когда социальные службы Финляндии изымают детей у родителей из России. Так, в марте 2015 года у проживающей в Хельсинки гражданки РФ Любови Власовой отобрали сына. У другой россиянки в конце января также забрали 16-летнего сына и отправили его в приют, который располагался в 200 км от места проживания родителей.



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