Путин присвоил посмертно звание Героя РФ дагестанскому полицейскому

Президент РФ Владимир Путин своим Указом присвоил звание Героя России убитому боевиками дагестанскому офицеру полиции Магомеду Нурбагандову, который сохранил верность присяге перед расстрелом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



«Президент России Владимир Владимирович Путин своим Указом присвоил звание Героя Российской Федерации лейтенанту полиции Нурбагандову Магомеду Нурбагандовичу за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга (посмертно)», — цитирует сообщение агентство «РИА Новости».



Ранее глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что власти республики будут ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным о награде для полицейского.



В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что Магомед Нурбагандов посмертно будет представлен к государственной награде.

12 сентября в Дагестане правоохранители задержали двоих подозреваемых в убийстве полицейского и жителя Сергокалинского района республики. При задержании у них изъяли огнестрельное оружие: пистолет и автомат. По предварительной информации, задержанные являются членами так называемой избербашской бандгруппы.

Магомед Нурбагандов погиб 10 июля около села Сергокала. Тогда вооруженные люди напали на пятерых отдыхающих и застрелили двух из них, в том числе Нурбагандова. По версии следствия, мотивом для убийства была месть за профессиональную деятельность полицейского. О мужестве, которое сотрудник полиции проявил перед гибелью, стало известно из видеозаписи, обнаруженной в телефоне одного из боевиков, уничтоженных 7 сентября в ходе спецоперации в городе Избербаш.



Боевики приставили пистолет к голове стража порядка и потребовали от него обратиться к коллегам и родственникам с призывом уйти из полиции. Однако Нурбагандов произнес: «Работайте, братья», после чего был убит выстрелом в голову.

