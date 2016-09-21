Путин присвоил посмертно звание Героя РФ дагестанскому полицейскому

Лейтенант полиции Магомед Нурбагандов под дулом пистолета сохранил верность присяге, проявив мужество и героизм
Президент РФ Владимир Путин своим Указом присвоил звание Героя России убитому боевиками дагестанскому офицеру полиции Магомеду Нурбагандову, который сохранил верность присяге перед расстрелом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России Владимир Владимирович Путин своим Указом присвоил звание Героя Российской Федерации лейтенанту полиции Нурбагандову Магомеду Нурбагандовичу за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга (посмертно)», — цитирует сообщение агентство «РИА Новости».
Ранее глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что власти республики будут ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путиным о награде для полицейского.
В свою очередь, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что Магомед Нурбагандов посмертно будет представлен к государственной награде.
12 сентября в Дагестане правоохранители задержали двоих подозреваемых в убийстве полицейского и жителя Сергокалинского района республики. При задержании у них изъяли огнестрельное оружие: пистолет и автомат. По предварительной информации, задержанные являются членами так называемой избербашской бандгруппы.
Магомед Нурбагандов погиб 10 июля около села Сергокала. Тогда вооруженные люди напали на пятерых отдыхающих и застрелили двух из них, в том числе Нурбагандова. По версии следствия, мотивом для убийства была месть за профессиональную деятельность полицейского. О мужестве, которое сотрудник полиции проявил перед гибелью, стало известно из видеозаписи, обнаруженной в телефоне одного из боевиков, уничтоженных 7 сентября в ходе спецоперации в городе Избербаш.
Боевики приставили пистолет к голове стража порядка и потребовали от него обратиться к коллегам и родственникам с призывом уйти из полиции. Однако Нурбагандов произнес: «Работайте, братья», после чего был убит выстрелом в голову.
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