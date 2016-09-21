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СМИ: у Питта нет проблем с управлением гневом, Джоли «умышленно лжет»

Источники в окружении голливудского актера сообщили, что он любящий отец и не представляет для своих детей никакой опасности

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли объяснила причину развода со своим мужем Бредом Питтом. 

Как сообщает таблоид TMZ, специализирующийся на новостях о жизни звезд, она обвинила Питта в том, что он «плохой отец» и подвергает их детей опасности, так как у него есть определенные проблемы с управлением гневом, которые усиливаются под воздействием наркотиков и алкоголя.

Как сообщает издание со ссылкой на окружение актера, эти обвинения со стороны актрисы являются «умышленной ложью».

«Брэд — любящий отец, который никогда не подвергал и не подвергнет своих детей опасности», — заверили источники.

Они подчеркивают, что актер последние несколько дней просил супругу о том, чтобы развестись «как взрослые» и не выносить внутренние проблемы за пределы семьи.

По их словам, Питт считает, что Джоли «открыла ворота в ад» своими высказываниями, поскольку папарацци открыли на звездную пару настоящую охоту, в результате которой могут пострадать дети.

Стоит отметить, что дом супругов на Голливудских холмах окружен фотографами, а сотрудники полицейского департамента Лос-Анджелеса регулярно патрулируют периметр.

Отношения актеров завязались в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2012 году пара официально объявила о помолвке. Позднее они усыновили шестерых детей.​​​​​​​

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

СМИ: у Питта нет проблем с управлением гневом, Джоли «умышленно лжет»

Источники в окружении голливудского актера сообщили, что он любящий отец и не представляет для своих детей никакой опасности

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