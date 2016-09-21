Трамп проигнорировал встречу с Порошенко на полях ГА ООН

Глава Украины запросил встречу с обоими кандидатами в президенты США, но в отличие от стана демократов в штабе республиканцев не ответили
Представители кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа не ответили на предложение президента Украины Петра Порошенко о встрече в кулуарах 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке.
Как пишет «Ридус», украинский президент попросил о встрече Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, которая является кандидатом в президенты США от Демократической партии.
Правда, в отличие от Клинтон, которая согласилась на встречу, Трамп так и не ответил на запрос Порошенко.
Как пишет издание, в штабе кандидата от республиканцев журналистам отвечать на вопрос, почему миллиардер не хочет видеть президента Украины, отказались.
Стоит отметить, что в графике Трампа значится посещение Северной Каролины. Затем политик должен будет отправиться в Огайо. В Нью-Йорке миллиардер не появится до конца недели.
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