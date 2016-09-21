Трамп проигнорировал встречу с Порошенко на полях ГА ООН

Представители кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа не ответили на предложение президента Украины Петра Порошенко о встрече в кулуарах 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке.

Как пишет «Ридус», украинский президент попросил о встрече Дональда Трампа и Хиллари Клинтон, которая является кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Правда, в отличие от Клинтон, которая согласилась на встречу, Трамп так и не ответил на запрос Порошенко.



Как пишет издание, в штабе кандидата от республиканцев журналистам отвечать на вопрос, почему миллиардер не хочет видеть президента Украины, отказались.



Стоит отметить, что в графике Трампа значится посещение Северной Каролины. Затем политик должен будет отправиться в Огайо. В Нью-Йорке миллиардер не появится до конца недели.

