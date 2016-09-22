Глава Палаты по разрешению споров уйдет после выборов президента РФС

После субботних выборов президента Российского футбольного союза (РФС) в структуре организации произойдет ряд изменений, которые напрямую коснутся руководства комитетов и комиссий. Главной кадровой перестановкой может стать смена председателя Палаты по разрешению споров РФС. С большой вероятностью своего поста лишится нынешний глава одного из ключевых юрисдикционных органов отечественного футбола Константин Ляхов. В пятницу состоится заседание исполкома РФС, которое станет последним в его нынешнем составе — в субботу в ходе внеочередной конференции он будет переизбран наряду с президентом организации. Об этом «Известиям» сообщил источник среди арбитров палаты.

По словам источника, в повестке дня пятничного исполкома значится пункт «О внесении изменений в Регламент РФС по разрешению споров». Среди изменений, скорее всего, окажется и пересмотр порядка избрания председателя и заместителя председателя палаты. Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев подтвердил, что этот пункт повестки действительно связан с порядком избрания руководителей данного органа.

— На первом после выборов заседании исполкома РФС будет сформирован список кандидатов в руководители палаты, — пояснил Рогачев «Известиям». — Будет ли Ляхов продолжать работу во главе палаты, определят избранные президент и исполком РФС.

Как сообщил «Известиям» источник в РФС, пятничное рассмотрение вопроса об изменениях в Регламент по разрешению споров связано с недавним решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Напомним, CAS рассмотрел иск Профсоюза футболистов и тренеров (ПСФТ), оспорившего избрание 2 июля 2015 года Константина Ляхова председателем палаты, а его заместителем — Павла Пивоварова. По мнению профсоюза, данное решение арбитров палаты нарушило основополагающие нормы разрешения споров в футболе: принципы независимости и беспристрастности руководителей, а также принцип равного представительства от клубов и игроков.

Претензии основывались на том, что Ляхов является штатным сотрудником лиги, представляющей интересы клубов, а Пивоваров является работником самого клуба — петербургского «Зенита». Константин Ляхов занимает должность директора по правовым и общим вопросам Футбольной национальной лиги (ФНЛ), организующей розыгрыш чемпионата России среди клубов первого дивизиона. Павел Пивоваров на протяжении 10 лет был юристом «Зенита», а последние три года работает на посту заместителя генерального директора петербургского клуба.

Палату по разрешению споров оба возглавляют на общественных началах, как и их предшественники. Данный орган был учрежден РФС в 2004 году. Он призван рассматривать трудовые споры между футболистами и клубами всех профессиональных лиг по большому футболу, мини-футболу и другим разновидностям игры. В основном палата занимается рассмотрением жалоб игроков на задержки клубами выплат зарплат и премиальных. До создания Палаты эти функции исполнял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС.

Россия стала первой страной, создавшей подобный орган. Спустя пять лет аналогичную структуру учредила ФИФА, значительно расширив регламент ее работы. Так, одним из его пунктов значится независимость руководителя палаты от субъектов футбола. Именно это решение и стало одним из формальных поводов для замены в 2010 году первого председателя Палаты по разрешению споров РФС Николая Толстых: в 2004–2010 годах он возглавлял эту организацию, совмещая ее с должностью президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), в то время проводившей соревнования в первом и втором дивизионах.

Следующие два председателя палаты — заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА Кантемир Гусов (руководил палатой в 2010–2012 годах) и юрист Центрального банка РФ Сергей Донцов (2012–2015) — не имели штатных должностей в российском футболе.

17 августа 2016 года CAS частично удовлетворил жалобу ПСФТ. В своем решении группа арбитров с ведущими международными юристами Швейцарии, Англии и Португалии признала, что Ляхов и Пивоваров не отвечают критериям независимости и беспристрастности, так как являются сотрудниками лиги или клуба.

По решению CAS Пивоваров был смещен с поста заместителя председателя палаты. В данный момент все дела рассматриваются исключительно Ляховым, который свою должность сохранил, но позиция CAS, как предписал суд в Лозанне, должна учитываться на новых выборах, которые пройдут после субботней конференции РФС.

Сам Константин Ляхов отказался от комментариев, сославшись на занятость.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

