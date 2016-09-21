Суд разрешил Вадиму Самойлову исполнять 172 песни «Агаты Кристи»

Музыкант Вадим Самойлов сможет исполнять 172 песни группы «Агата Кристи», участником которой он когда-то являлся. Такое решение в среду принял Савеловский суд Москвы.

С иском к Вадиму Самойлову обратился его брат Глеб, который через суд пытался запретить исполнение песен с его текстами. Ранее Глеб Самойлов также пытался привлечь брата к уголовной ответственности за нарушение авторских прав, по заявлению проводится доследственная проверка, сообщает «РИА Новости».

Заседание по делу должно было пройти еще в середине августа, однако тогда суд решил отложить слушания, чтобы дать истцу время ознакомиться с возражениями.

Напомним, после официального распада группы «Агата Кристи» в 2010 году братья выступали по отдельности и первое время не исполняли песен группы. Однако затем ограничения были сняты. Вадим Самойлов после этого отправился в тур «Агата Кристи. Все хиты».

Ранее в суде он заявлял, что исполняет только 21 песню из указанных в иске 172, но имеет на них смежные права.