Новости, деловые новости - Известия
Среда,
21 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Суд разрешил Вадиму Самойлову исполнять 172 песни «Агаты Кристи»

Брату музыканта Глебу Самойлову в иске отказано

Музыкант Вадим Самойлов сможет исполнять 172 песни группы «Агата Кристи», участником которой он когда-то являлся.  Такое решение в среду принял Савеловский суд Москвы.

С иском к Вадиму Самойлову обратился его брат Глеб, который через суд пытался запретить исполнение песен с его текстами. Ранее Глеб Самойлов также пытался привлечь брата к уголовной ответственности за нарушение авторских прав, по заявлению проводится доследственная проверка, сообщает «РИА Новости».

Заседание по делу должно было пройти еще в середине августа, однако тогда суд решил отложить слушания, чтобы дать истцу время ознакомиться с возражениями.

Напомним, после официального распада группы «Агата Кристи» в 2010 году братья выступали по отдельности и первое время не исполняли песен группы. Однако затем ограничения были сняты. Вадим Самойлов после этого отправился в тур «Агата Кристи. Все хиты».

Ранее в суде он заявлял, что исполняет только 21 песню из указанных в иске 172, но имеет на них смежные права.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Суд разрешил Вадиму Самойлову исполнять 172 песни «Агаты Кристи»

Брату музыканта Глебу Самойлову в иске отказано

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Интервью

Антонио Бандерас

голливудский актер

Все интервью

Интервью

Дмитрий Иванов

новый гендиректор «Росгосцирка»

Все интервью

Интервью

Анатолий Кучерена

правозащитник

Все интервью

Интервью

Александр Розенбаум

народный артист России

Все интервью

Интервью

Евгений Писарев

худрук театра им.Пушкина

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке