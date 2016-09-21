Президент Филиппин обозначил свое отношение к ЕС неприличным жестом

Президент Филиппин Родриго Дутерте отличился очередным громким высказыванием. В этот раз филиппинский лидер не стал мелочиться и «послал к черту» весь Евросоюз. Об этом он заявил в ходе встречи с местными бизнесменами в городе Давао на юге страны.



Как сообщает телеканал Al Jazeera, так Дутерте отреагировал на резолюцию парламента ЕС, осуждающую его методы борьбы с наркоторговлей.



«Я прочитал осуждение ЕС, я говорю им — идите к черту», — сказал Дутерте и показал средний палец под одобрительные возгласы аудитории.



По его словам, таким образом европейские страны «пытаются загладить свою вину за грехи», совершенные на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Европа — это лицемеры, которые «имели наглость осуждать» его.



Напомним, парламент ЕС 15 сентября издал резолюцию с призывом «осуществлять борьбу с незаконной наркоторговлей в полном соответствии с государственными и международными обязательствами».

Родриго Дутерте известен своим крайне радикальным отношением к наркоторговле. С момента вступления Дутерте в должность президента страны (30 июня 2016 года) около 2 тыс. человек погибли насильственной смертью, при этом не менее 700 из них — в полицейских операциях.



Также глава Филиппин известен своими жесткими высказываниями, которые являются ответом на критику его политики. Так, Дутерте назвал Генсека ООН «еще одним дураком», а президента США Барака Обаму он пообещал проклясть, кроме того, обозвал его нецензурными словами.