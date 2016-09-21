На посольство Израиля в Турции совершено вооруженное нападение

В результате инцидента погиб один человек
Двое неизвестных совершили попытку ворваться в посольство Израиля в турецкой Анкаре. Один из них погиб, другой ранен.
Как сообщает Haber Turk, нападавшие имели при себе огнестрельное оружие. При этом CNN передает, что у злоумышленников были ножи.
Сотрудники посольства были эвакуированы.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Власти перекрыли движение на улице.
SON DAKİKA!— T.C Ayla (@81aylaC) 21 сентября 2016 г.
İsrail Elçiliğinde güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı oldu. pic.twitter.com/gLYi7aijCM