Путин запустил в эксплуатацию Восточно-Мессояхское месторождение

Президент России Владимир Путин дал старт промышленной разработке самого северного месторождения нефти в материковой части России – Восточно-Мессояхского, которое расположено в Ямало-Ненецком автономном округе. Глава государства принял участие в церемонии запуска по видеосвязи.

О реализации крупнейшего арктического проекта президенту рассказали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, а также главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, который находится на месторождении.

Запасы месторождения оцениваются в 340 млн тонн нефти и газового конденсата, а также более 100 млрд кубометров газа. Разработкой будет заниматься совместное предприятие «Газпром нефти» и «Роснефти» – компания «Мессояханефтегаз».

Первая нефть на Восточно-Мессояхском месторождении получена в октябре 2012 года в рамках опытно-промышленных работ. В 2014-м началось строительство основных объектов инфраструктуры, необходимых для запуска. Ожидаемая добыча нефти в 2016 году – 577 тысяч тонн, пик добычи прогнозируется в 2020-м – 5,6 млн тонн.