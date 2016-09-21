В честь убитого полицейского Нурбагандова назовут улицу

В честь Магомеда Нурбагандова, который был убит боевиками в июле этого года, назовут центральную улицу в его родном селе Сергокала, а также установят бюст Героя России. Об этом заявил глава администрации Сергокалинского района Магомед Омаров.

«Мы планируем назвать именем Магомеда Нурбагандова центральную улицу села Сергокала, где расположены администрация района, отдел полиции. Также рядом с райотделом полиции или в парке установим бюст героя», — приводит его слова агентство ТАСС.



Омаров добавил, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Кроме того, пресс-служба МВД России сообщила, что с родителями погибшего встретятся президент страны Владимир Путин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Ранее стало известно, что глава государства своим указом присвоил Нурбагандову звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга (посмертно). О присвоении звания ходатайствовали власти Дагестана.

10 июля 2016 года четверо боевиков подошли к группе отдыхающих в лесу, в 2 км от села Сергокала. Преступники застрелили 23-летнего молодого человека. После бандиты связали еще четырех отдыхающих и завладели автомобилем, принадлежавшим одному из них.

У одного из связанных молодых людей злоумышленники обнаружили удостоверение сотрудника МВД. Преступники приказали полицейскому в камеру обратиться к коллегам с просьбой уволиться из правоохранительных органов, на что Нурбагандов заявил «Работайте, братья». После этого его застрелили.

7 сентября в ходе спецоперации в Махачкале и Избербаше были ликвидированы двое боевиков, причастных к убийствам. Еще двое бандитов были задержаны в Избербаше 9 сентября. Мобильный телефон с видеозаписью был обнаружен у одного из террористов.