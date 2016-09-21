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Институт наследия отправит экспедицию в Сирию

Он получил разрешение Минобороны России на мониторинговую экспедицию объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на севере Сирии

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева согласовал с Минобороны и Минкультуры России свою экспедицию на доступную по договоренности с представителями курдских отрядов самообороны часть объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии.

Как сообщил «Известиям» представитель института Петр Власов, экспедиция состоится в IV квартале этого года. В ходе нее планируется провести комплексный мониторинг объектов Всемирного наследия — археологических парков Джебал Семан-1,2,3. Будут также проверены сообщения из СМИ и социальных сетей о разрушениях памятников древних поселений Северной Сирии в результате авиаударов. По итогам экспедиции подготовят отчет и видеофильм, посвященный текущему состоянию памятников.

Как отмечают в институте, изучать российские ученые будут несколько объектов. Одним из наиболее ярких и грандиозных являются Древние деревни Северной Сирии (Ancient Villages of Northern Syria) — это группа поселений эпохи поздней античности — ранневизантийского периода, сосредоточенные в восьми археологических парках на северо-западе Сирии между Алеппо и Идлибом.

Центральное место среди них занимают места, связанные с жизнью святого Симеона Стилита (Столпника), в том числе остатки столба, на котором святой совершил свой духовный подвиг, положив начало христианскому подвижничеству, распространившемуся также и в России. Остатки величественного монастыря святого Симеона до сих являются образцом христианской архитектуры доарабского периода и местом, имеющим особое значение для православного мира.

Из восьми археологических парков четыре находятся под полным контролем боевиков террористических организации «Джебхат-ан Нусра» и их союзников, три — в зоне курдского влияния, а остатки самого монастыря попали в зону боев между курдами Рожавы и исламистами.

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Институт наследия отправит экспедицию в Сирию

Он получил разрешение Минобороны России на мониторинговую экспедицию объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на севере Сирии

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