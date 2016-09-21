Путин: Необходимо повышать безопасность дорожного движения

В ходе заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, Владимир Путин отметил необходимость повышать безопасность дорожного движения.

Российский лидер отметил, что из года в год на одних и тех же дорожных трассах происходят дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями. В подобных повторяющихся случаях, дороги, как правило, не оборудованы отбойниками, а в ряде ситуаций и дорожными знаками, ограничивающими предельно допустимую скорость.

«Нужно заняться ликвидацией подобных участков дорог», — сказал президент России. Владимир Путин отметил, что власть должна обратить внимание на дорожные конфликты часто возникающие и «чрезвычайные ситуации».