Guardian: МОК хочет отставки главы WADA и реформы всего агентства

Структура Всемирного антидопингового агентства (WADA) может серьезно измениться из-за призывов отстранить сборную РФ от Олимпийских игр 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро



Об этом сообщает Guardian.



Члены МОК склоняются к тому, чтобы создать единую организацию, которая бы занималась проблемой допинга, коррупции и договорных матчей. Ранее руководство WADA подверглось критике со стороны главы Олимпийского комитета Аргентины Херардо Вертхейна. Он обвинил агентство в "дискредитации спортивного движения" и очевидных попытках переложить ответственность за свои ошибки на других. Издание отмечает, что Вертхейн и глава МОК Томас Бах поддерживают идею отставки президента WADA Крейга Риди.



Требования отстранить россиян от Игр-2016 - лишь предлог для МОК, чтобы реформировать WADA, отмечает британское издание. В свою очередь, Риди отметил, что на сегодняшний день WADA "поддерживают ряд государств", и при реструктуризации Всемирное антидопинговое агентство может потерять свою независимость.

Напомним, что в июле глава комиссии WADA по расследованию возможных махинаций с допинг-пробами Ричард Макларен заявил, что Минспорта РФ, ФСБ, Центр спортивной подготовки сборных команд России, Московская антидопинговая лаборатория были замешаны в схеме подмены проб российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

