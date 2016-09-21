Guardian: МОК хочет отставки главы WADA и реформы всего агентства

По информации издания, Международный Олимпийский комитет склоняется к тому, чтобы создать единую организацию, которая бы занималась проблемой допинга, коррупции и договорных матчей
Структура Всемирного антидопингового агентства (WADA) может серьезно измениться из-за призывов отстранить сборную РФ от Олимпийских игр 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро
Об этом сообщает Guardian.
Члены МОК склоняются к тому, чтобы создать единую организацию, которая бы занималась проблемой допинга, коррупции и договорных матчей. Ранее руководство WADA подверглось критике со стороны главы Олимпийского комитета Аргентины Херардо Вертхейна. Он обвинил агентство в "дискредитации спортивного движения" и очевидных попытках переложить ответственность за свои ошибки на других. Издание отмечает, что Вертхейн и глава МОК Томас Бах поддерживают идею отставки президента WADA Крейга Риди.
Требования отстранить россиян от Игр-2016 - лишь предлог для МОК, чтобы реформировать WADA, отмечает британское издание. В свою очередь, Риди отметил, что на сегодняшний день WADA "поддерживают ряд государств", и при реструктуризации Всемирное антидопинговое агентство может потерять свою независимость.
Напомним, что в июле глава комиссии WADA по расследованию возможных махинаций с допинг-пробами Ричард Макларен заявил, что Минспорта РФ, ФСБ, Центр спортивной подготовки сборных команд России, Московская антидопинговая лаборатория были замешаны в схеме подмены проб российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.
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