Экс-глава Химок стал исполняющим обязанности мэра Ярославля

Владимир Слепцов был утвержден на эту должность на заседании городского муниципалитета
Владимир Слепцов, ранее занимавший пост градоначальника подмосковных Химок, выбран новым исполняющим обязанности мэра Ярославля. Его кандидатура была утверждена на заседании муниципалитета.
По словам врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, который и предложил кандидатуру бывшего мэра Химок, назначение Слепцова даст новый импульс в развитии города. Он отметил, что «город и область должны работать как единая команда».
Алексей Малютин, который ранее занимал должность первого заместителя мэра Ярославля и исполнял обязанности отстраненного главы города Евгения Урлашова, покинул мэрию по собственному желанию.
Мэр Ярославля Евгений Урлашов был задержан 3 июля 2013 года.
По версии следствия, в 2012–2013 годах ярославский градоначальник вымогал откат в 14 млн рублей у одного из ярославских бизнесменов за победу в конкурсах на государственные контракты, а также получил взятку — 30 млн рублей от другого предпринимателя. Сам Урлашов считает, что дело против него сфабриковали.
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