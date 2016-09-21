Инвесторы Volkswagen подали иски к компании на сумму €8,2 млрд

Иски инвесторов к концерну Volkswagen AG поступили в окружной суд города Брауншвейга. Всего в делопроизводстве суда находятся более 1,4 тыс. исков на общую сумму €8,2 млрд.

На сайте суда, в юрисдикции которого находится ответчик, говорится, что истцы намерены взыскать с концерна ущерб, который инвесторы понесли в результате падения котировок акций компании после так называемого скандала «Дизельгейт».

Иски к Volkswagen AG подали пенсионные фонды, инвестиционные фонды различных земель Германии и индивидуальные инвесторы.

В 2015 году власти США доказали, что Volkswagen использовал в автомобилях с дизельными двигателями программы, занижающие показатели вредных выбросов в атмосферу. В итоге только в США концерн был вынужден отозвать около полумиллиона автомобилей, произведенных с 2009 по 2015 год.

Читайте также: Volkswagen выложит около $15 млрд за нарушение экологии

