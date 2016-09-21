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Путин: задача по приведению к нормативу региональных дорог решаема

Президент России сказал, что уже 39% дорог, не являющихся федеральными, соответствуют требованиям

К 2025 году 85% дорог в регионах России должны быть приведены в нормативное состояние, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно поставить понятную, ясную задачу: к 2018 году не менее половины дорожной сети в таких агломерациях (крупных. — «Известия») должна быть приведена в нормативное, то есть отвечающее современным требованиям, состояние, а к 2025 году таких дорог должно быть порядка 85%, не меньше», — заявил президент Российской Федерации.

По мнению Путина, эти задачи решаемы, поскольку в настоящее время нормативным требованиям соответствуют около 65% федеральных и 39% региональных дорог. 

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Путин: задача по приведению к нормативу региональных дорог решаема

Президент России сказал, что уже 39% дорог, не являющихся федеральными, соответствуют требованиям

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