Путин: задача по приведению к нормативу региональных дорог решаема

К 2025 году 85% дорог в регионах России должны быть приведены в нормативное состояние, заявил президент РФ Владимир Путин.



«Нужно поставить понятную, ясную задачу: к 2018 году не менее половины дорожной сети в таких агломерациях (крупных. — «Известия») должна быть приведена в нормативное, то есть отвечающее современным требованиям, состояние, а к 2025 году таких дорог должно быть порядка 85%, не меньше», — заявил президент Российской Федерации.



По мнению Путина, эти задачи решаемы, поскольку в настоящее время нормативным требованиям соответствуют около 65% федеральных и 39% региональных дорог.