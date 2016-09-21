Путин: задача по приведению к нормативу региональных дорог решаема

Президент России сказал, что уже 39% дорог, не являющихся федеральными, соответствуют требованиям
К 2025 году 85% дорог в регионах России должны быть приведены в нормативное состояние, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нужно поставить понятную, ясную задачу: к 2018 году не менее половины дорожной сети в таких агломерациях (крупных. — «Известия») должна быть приведена в нормативное, то есть отвечающее современным требованиям, состояние, а к 2025 году таких дорог должно быть порядка 85%, не меньше», — заявил президент Российской Федерации.
По мнению Путина, эти задачи решаемы, поскольку в настоящее время нормативным требованиям соответствуют около 65% федеральных и 39% региональных дорог.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.