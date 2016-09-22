Россия не даст США опустить ядерный щит КНДР

Москва настаивает на переговорах с северокорейцами без предварительных условий. Этим подход России к урегулированию ситуации на Корейском полуострове отличается от позиции Вашингтона, который готов возобновить диалог с Пхеньяном только после отказа КНДР от ядерного оружия. Об этом «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Водолацкий.

— Россия всегда нацелена на мирный диалог. Мы постоянно это предлагаем, в том числе и США как государству, которое пытается строить однополярный мир. Москва всегда говорит, что в многополярном мире невозможно давить на другие государства. То же самое происходит, например, в Сирии, когда США подписывают соглашение по перемирию, а на деле дают возможность террористам передислоцироваться и укрепить свои силы. Это политика двойных стандартов. Поэтому наша позиция по КНДР отличается от американской. Мы не говорим, что сядем за стол переговоров только в том случае, если Пхеньян завтра свернет ядерную программу. Мы настаиваем на необходимости начинать переговоры, чтобы найти компромиссные решения и прийти к соглашению, что создание ядерных вооружений на территории стран, которые не являются ядерными державами, несет угрозу всему миру. Бряцание оружием сегодня недопустимо. Но выдвигать предварительные условия — это унижение страны, унижение ее руководства. Америке нужно учиться у России вести мирные переговоры и во время диалога находить решения, позволяющие ликвидировать гонку ядерных вооружений и создать многополярный мир, который поможет сохранить спокойствие на нашей планете. Полагаю, возобновление переговоров по КНДР будет возможно уже после избрания нового президента США, — отметил Виктор Водолацкий.

Позиции России, США, Китая, Южной Кореи и Японии по КНДР сходятся в одном: решать северокорейскую проблему надо и закрывать глаза на нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и режима нераспространения нельзя. Но подход членов шестисторонних переговоров к урегулированию кризиса разный. Москва и Пекин предлагают вернуться за стол переговоров как можно скорее и в ходе дискуссии постепенно двигаться к решению проблемы. Вашингтон и его союзники готовы разговаривать с Пхеньяном только после фактического отказа от ядерного оружия.

Госсекретарь США Джон Керри заверил, что американцы настроены на диалог с северокорейцами ради мирного урегулирования на Корейском полуострове. Но — при условии: Пхеньян должен отказаться от ядерного оружия. В КНДР слова Керри расценили как призыв к одностороннему разоружению ради реализации «несбыточной» американской мечты полностью контролировать полуостров. Кроме того, в северокорейском МИДе заявили, что и дальше будут наращивать ядерный потенциал государства.

По мнению ведущего научного сотрудника Корейского центра Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, американцы ставят заведомо невыполнимые условия для начала переговоров.

— Назовите хотя бы одну страну, которая в нынешней ситуации откажется от ядерного оружия. Опыт Ливии показывает: если у тебя есть бомба, ты застрахован от силовых попыток смены режима. Муамар Каддафи в свое время отказался от ядерной программы. И где теперь Каддафи? Поэтому у КНДР есть вполне логичные основания проводить такую политику и считать себя правыми. Москва не может не осуждать Пхеньян за нарушение режима нераспространения и игнорирование ООН, но в то же время Россия понимает, почему Север это делает. В истории американо-северокорейских отношений были периоды, когда США готовы были вести диалог, но выглядело это не так, как представляет себе президент Барак Обама. Например, в президентство Джорджа Буша удалось добиться определенного прогресса в рамках шестисторонних переговоров. Но сейчас возможность для денуклеаризации упущена, поскольку ядерный статус КНДР уже вписан в конституцию, — пояснил Константин Асмолов.