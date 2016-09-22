Украину начали «разводить»

Подписание рамочного соглашения о разведении сил в Донбассе стало первым шагом в реализации Минских договоренностей. Об этом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке «Известиям» заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

— Я надеюсь, что следующим шагом станут реализация этого соглашения и разгруппировка сил. Ждем ответа из Минска по этому поводу. Соглашение приблизит нас к полной реализации Минских соглашений, — сказал глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Усилия глав МИД Франции и Германии способствовали подписанию рамочного соглашения о разведении сил в Донбассе, однако политические вопросы по-прежнему остаются неурегулированными. Об этом «Известиям» заявила и.о. министра иностранных дел ДНР, представитель республики в политической подгруппе в Минске Наталья Никонорова.

— Мы приветствуем комплексный подход глав Германии и Франции к урегулированию конфликта в Донбассе. Он совпадает с нашей позицией по необходимости параллельной работы над реализацией всех пунктов комплекса мер: по безопасности, по политическим, гуманитарным и экономическим вопросам. Вместе с тем в каждом пункте имеются расхождения между сторонами конфликта, — рассказала Никонорова. — Основой, на которой должен происходить переговорный процесс, является закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Он был заблокирован парламентом Украины и не действовал ни одного дня. Сегодня представители Киева вновь пытаются как-то аргументировать свое нежелание выполнять политические пункты соглашения, а потому о серьезном прогрессе говорить пока преждевременно.

Вместе с тем Никонорова подчеркнула, что альтернативы минским переговорам нет и единственный способ разрешения конфликта — продуктивная работа всех подгрупп.

Так, первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе стало подписание по итогам очередного заседания политической подгруппы в Минске 21 сентября рамочного соглашения о разведении сил в Донбассе.

— Мы согласовали первый вопрос Минского соглашения, документ был парафирован. Дальше он отправится на подписание главам республик и представителям Украины, — сообщил «Известиям» полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин.

Разведение сил запланировано на трех участках: в районе станиц Луганская, Золотое и Петровское. Этот вопрос является первым пунктом соглашения «Минск-2» о двустороннем прекращении огня. Подписание рамочного документа, по сути, является началом процесса урегулирования конфликта в Донбассе, поскольку предполагает деэскалацию в районе линии соприкосновения и создает условия, при которых не может использоваться стрелковое оружие.



В правительстве ДНР выразили надежду, что это будет способствовать укреплению режима прекращения огня (в ДНР и ЛНР он вступил в силу в ночь на 15 сентября. — «Известия»), а также положит начало прямому диалогу Киева с руководством народных республик.

— Минский процесс длится чуть более двух лет, и развивается он нелинейно. Сейчас мы говорим о начале реализации «дорожной карты», которая была предложена еще в октябре 2015 года. Она содержит в себе четыре пункта. Два касаются госбезопасности, еще два — политического урегулирования. И, собственно, отведение сторон — это первый шаг. Прогнозировать что-то достаточно сложно, но реализация этого пункта позволит создать своего рода пространство безопасности, и тогда режим прекращения огня будет выполняться в полной мере, — рассказал «Известиям» депутат народного совета ДНР Мирослав Руденко. — Если говорить о сроках реализации отведения сторон, то он может завершиться уже до конца нынешнего года. Линия соприкосновения имеет протяженность более 400 км, и есть ключевые точки — такие как районы Авдеевки, Ясиноватой, Широкино, где были «интенсивные контакты», «развести» которые будет достаточно сложно, но вполне реально.

Руденко подтвердил, что подписанию документа предшествовал визит глав МИД Франции и Германии, которые посетили регион 15 сентября. По итогам поездки в Краматорск германский министр Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что новые договоренности в Донбассе и выработка поэтапной «дорожной карты» помогут возобновлению работы «нормандской четверки», подчеркнув, что дорога к перемирию открыта.

— Визит министров из Германии и Франции прошел не зря — Киев наконец изменил стратегию с затягивания процесса урегулирования на реализацию пунктов минского протокола. Дальше украинская сторона должна принять политические решения: изменение конституции, наделение особым статусом регионов и проведение выборов. Мы понимаем, что принятие политических решений — это непросто, поскольку они должны быть согласованы с Верховной радой, а вносимые в конституцию изменения надо согласовать с Донбассом как со стороной-участником. При этом прямого диалога пока не было, все решения принимаются на уровне «нормандского формата», а в минских подгруппах идет лишь переговорный процесс, — рассказал донецкий депутат.