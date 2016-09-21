Минфин США разрешил Ирану импортировать самолеты Airbus

Министерство финансов США выпустило две лицензии, которые разрешают Ирану импортировать пассажирские самолеты французской компании Airbus. Ирану необходимо было получить соответствующее разрешение, так как в этих самолетах много американских комплектующих. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Представитель Airbus подтвердил получение компанией двух лицензий от США на поставку в Иран в общей сложности 17 самолетов.

Соединенные Штаты могут также в ближайшее время разрешить поставки в Иран самолетов американской компании Boeing, сообщает RNS.

Иран объявил о планах по покупке 118 самолетов Airbus за $27 млрд в январе этого года. Однако, в связи с тем, что США задержали выдачу разрешения на импорт, в сентябре их количество сократилось до 112.

