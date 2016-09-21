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Минфин США разрешил Ирану импортировать самолеты Airbus

Компания получила две лицензии на поставку 17 самолетов

Министерство финансов США выпустило две лицензии, которые разрешают Ирану импортировать пассажирские самолеты французской компании Airbus. Ирану необходимо было получить соответствующее разрешение, так как в этих самолетах много американских комплектующих. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Представитель Airbus подтвердил получение компанией двух лицензий от США на поставку в Иран в общей сложности 17 самолетов. 

Соединенные Штаты могут также в ближайшее время разрешить поставки в Иран самолетов американской компании Boeing, сообщает RNS.

Иран объявил о планах по покупке 118 самолетов Airbus за $27 млрд в январе этого года. Однако, в связи с тем, что США задержали выдачу разрешения на импорт, в сентябре их количество сократилось до 112.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Минфин США разрешил Ирану импортировать самолеты Airbus

Компания получила две лицензии на поставку 17 самолетов

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