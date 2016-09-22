ОП выступила против законопроекта о платном въезде в города

Общественная палата направила в Госдуму резолюцию о законопроекте Минтранса «Об организации дорожного движения в РФ», некоторые положения которого вызвали бурные дискуссии и критику. Больше всего споров было по поводу ст. 11 закона, предусматривающей возможность устанавливать платный въезд в города, и ст. 13, разрешающей местным властям организовывать платные парковки.

Эксперты ОП высказали замечания по этим двум пунктам и рекомендуют либо принять законопроект с учетом их предложений, либо вообще отклонить его в осеннюю сессию.

В резолюции ОП говорится, что предоставление местным властям возможности устанавливать плату за въезд в города чревато увеличением транспортных расходов автомобилистов и провоцированием роста цен на товары, которые производятся или потребляются на территориях, где будет введена плата.

«Ведение временного ограничения или прекращения движения транспортных средств посредством взимания платы за движение способно вызвать социальную напряженность из-за повышения транспортных расходов граждан и организаций, что в результате может привести к понижению благосостояния населения. В связи с вышеуказанным Общественная палата считает целесообразным отметить, что введение платы за движение транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения возможно только при наличии альтернативных общедоступных удобных и безопасных путей проезда, соответствующих всем нормативным требованиям», — говорится в документе.

В качестве альтернативы, которая поможет разгрузить дороги в городах, эксперты предлагают строить объездные трассы.

Положение о платных парковках в ст. 13 законопроекта принципиальных возражений не вызвало. Но авторы резолюции считают, что надо определить конкретные требования к парковкам общего пользования и платным парковкам. А также конкретизировать технические, технологические и социальные условия, при которых возможна организация платных парковок. Говорится в резолюции и об условиях, при которых органы исполнительной власти обязаны организовать парковки общего пользования.

«Введение платы за парковку не должно ущемлять интересы населения территории, на которой она вводится. Должны быть предоставлены альтернативные возможности парковки в зоне доступности», — говорится в документе.

Одно из главных новшеств, которое ОП предлагает внести в законопроект, — дополнение ст. 14 положением об обязательном строительстве парковок из расчета 300 мест на 1000 жителей. Эти нормы должны учитываться в проектной документации при получении разрешения на строительство, считают эксперты.

Глава комиссии ОП по вопросам инвестиционного климата, зампредседателя Общественного совета при Росавтодоре Сергей Фахретдинов назвал законопроект в целом нужным и своевременным. Однако отметил, что введение платы за проезд может привести к ухудшению состояния альтернативной бесплатной сети дорог. А ограничение движения осложнит товарооборот как внутри страны, так и при торговле с соседними государствами.

— Стремительный рост количества автомобилей на дорогах уже не только в часы пик создает транспортный коллапс в городах. Но меры по разгрузке дорог не должны вызывать социальную напряженность и бить по кошельку населения, — сказал Сергей Фахретдинов «Известиям». — Ст. 11 законопроекта, предусматривающая право субъектов Федерации вводить ограничения движения, а также плату за движение по дорогам, неприменима на практике. В каждом регионе свои уникальные особенности организации движения.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин находит замечания Общественной палаты вполне резонными.

— Платный въезд в город вообще совершенно не обоснован в нынешних условиях, — сказал он «Известиям». — А что касается платных парковок, я всегда считал, что требование должно быть простое: если вы предоставляете человеку какую-то дополнительную услугу, например по обеспечению сохранности его автомобиля, — пожалуйста, берите деньги за это. А если вы просто торгуете землей, то это, на мой взгляд, недопустимо.

Однако председатель общественного совета при Минтрансе, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин раскритиковал замечания Общественной палаты, назвав их «популистской игрой, ставящей в затруднительное положение все крупные города Российской Федерации».

— Эти корректировки противоречат тексту, который я официально направил в Общественную палату. Очень печально, что общественность заняла популистскую позицию, которая противоречит интересам всех крупных городов. Введение или не введение платного парковочного режима в самых разных вариантах, режима платного въезда — господа, дайте возможность городам решать эти вопросы нормальным инженерным образом: посчитать трафики, задержки, плюсы и минусы каждого инженерного варианта. Демагогия о запрете платного въезда — откровенная глупость.

Теми же принципами, по мнению эксперта, следует руководствоваться и в вопросах организации платных или бесплатных парковок: это должно быть оставлено на усмотрение городских властей в каждом конкретном случае, а не регламентировано в законе.

— Это инженерные вещи, ни в каком законе это предусмотреть нельзя, — считает Михаил Блинкин. — Я меряю ситуацию с трафиком, с парковками, и я, инженер, докладываю местной власти: вот здесь платная парковка необходима. Всё, что должен был решить законодатель, он очень умно решил в законе об автомобильных дорогах и в законе о безопасности движения — что вопросы платной и бесплатной парковки находятся в компетенции собственника дороги. Поскольку собственником всех городских улиц является город, этой записи более чем достаточно.