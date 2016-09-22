«Армата» получила защиту от уранового оружия

Российский комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит», установленный на боевых машинах семейства «Армата», научился уничтожать летящие со скоростью 1,5–2 км/с вражеские бронебойные подкалиберные снаряды (БПС) с сердечником из обедненного урана. Уникальное изделие, разработанное и выпускающееся тульским Конструкторским бюро приборостроения, «увидев» радиолокатором бронебойные боеприпасы, уничтожает их с помощью специальных осколочных зарядов.

— Первые испытательные перехваты «ломиков» (так называют сердечник БПС на военном сленге. — «Известия») состоялись в этом году. Новейшему комплексу удалось справиться с такими сложными целями. Хотя ранее уничтожение БПС считалось невозможным, — рассказал «Известиям» представитель Минобороны России, осведомленный о ходе испытаний. — Большое внимание было уделено уничтожению «ломиков» из обедненного урана, которые сейчас повсеместно используются в танковых БПС стран НАТО. В настоящее время ведутся дальнейшие работы по совершенствованию комплекса, в частности компьютерных алгоритмов, управляющих перехватом.

В настоящее время КАЗ «Афганит» штатно устанавливается на танки Т-14 «Армата» и на созданную на их базе тяжелую боевую машину пехоты Т-15.

КАЗ «Афганит» — это сложнейшая радиоэлектронная система, объединяющая в себе радиолокационные станции (РЛС) с активными фазированными антенными решетками, вычислительную подсистему, а также мортиры со специальными зарядами, которые, взрываясь, уничтожают осколками подлетающие к танку вражеские боеприпасы. На фотографиях Т-14 и Т-15 можно увидеть как характерные трубы-мортирки, установленные под башней (Т-14) и на бортах (Т-15) боевых машин, так и РЛС, внешне выглядящие как небольшие пластиковые пластинки.

— Комплексы активной защиты, такие как российские «Арена» и «Дрозд», а также израильская Trophy, хорошо справляются с противотанковыми ракетами и реактивными гранатами. В частности, есть данные, что палестинским боевикам с 2011 года так и не удалось уничтожить ни одного танка «Меркава», оснащенного Trophy, — рассказал «Известиям» историк танкостроения Владислав Белогруд. — Но боеприпасы ПТУР и РПГ на порядок более легкая цель для КАЗ, чем БПС. В частности, скорость противотанковой ракеты всего около 300 м/с, а само изделие — это фактически тонкая труба с электронной начинкой, топливом и взрывчаткой внутри, весьма уязвимая для осколков подорвавшегося вблизи заряда КАС. БПС же — это монолитная стальная конструкция, к тому же летящая со скоростью 1,5–2 км/с.

Разработанный еще в 1930-е годы и впервые массово примененный в годы Второй мировой войны бронебойно-подкалиберный снаряд до сих пор остается одним из самых эффективных средств борьбы с защищенной толстой броней бронетехникой. В основе БПС лежит сердечник-«ломик», изготовленный из плотного и прочного материала и по форме напоминающий копье или стрелу, который и пробивает броню вражеского танка.

— Идея достаточно простая — сконцентрировать энергию снаряда на небольшой площади брони за счет подкалиберного сердечника снаряда, выполненного из очень плотного и прочного метала. Ранее использовавшийся карбид вольфрама — это твердый, но хрупкий материал, — рассказал «Известиям» эксперт по бронетанковой технике Валерий Мухин. — Пробивая броню, сердечник из вольфрама испытывает сильнейшее сжатие со стороны окружающего его материала. Поэтому когда такой снаряд вылетает с тыльной стороны броневой плиты, то он разрушается на мелкие фрагменты. Это полезно для поражения целей с однослойной броней, но для современных танков с многослойными броневыми деталями такой снаряд не представляет угрозы. Поэтому появилось новое поколение так называемых срабатываемых снарядов из относительно пластичных материалов: вольфрамового сплава и обедненного урана, которые при пробитии брони ведут себя как струя жидкости.

Передняя часть срабатываемого снаряда разбрызгивается, а последующие части прошивают броню слой за слоем. Плотность урана выше плотности вольфрама, поэтому снаряды из его сплава обладают большей силой пробития, чем их вольфрамовые аналоги. Кроме того, куски сердечника из обедненного урана, который имеет высокую пирофорность (свойство самовоспламеняться), после пробития брони загораются и наносят дополнительный урон оборудованию и экипажу.

Современные БПС — это достаточно дорогостоящие изделия. Если давно использующийся основной американский танковый боеприпас с урановым сердечником М829 А3 обходился налогоплательщикам в $5 тыс., то пришедший ему на смену М829 А4 стоит в два раза дороже. Кроме того, урановые снаряды за счет радиоактивности несут серьезную угрозу здоровью как экипажей машин, в боекомплекте которых они находятся, так и экологии. Танк, подбитый урановым снарядом, становится источником радиоактивного заражения и токсичных соединений, образовавшихся от горения урана.

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