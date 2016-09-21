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Генсек ООН призвал расследовать нападение на гумконвой в Сирии

Пан Ги Мун уверен, что шансы перезапустить перемирие в САР есть

Нападение на гуманитарный конвой в Сирии должно быть расследовано. Об этом заявил генсек ООН Пан Ги Мун.

«Атака на гуманитарный конвой ООН два дня назад была возмутительной, привела к нескольким жертвам и вынудила ООН отложить восемь (гуманитарных) операций. Я ожидаю расследования этого и других преступлений против мирных граждан», — сказал он, выступая на встрече Совбеза по Ближнему Востоку, передает «РИА Новости».

Пан Ги Мун также заявил, что шансы перезапустить перемирие в Сирии есть. По его словам, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура представит международной группе поддержки Сирии рамочный план по перезапуску сирийского урегулирования.

Как сообщали «Известия», гуманитарный конвой, который вез помощь для 78 тыс. человек, был атакован в Сирии вечером 19 сентября. Жертвами нападения стали как минимум 20 мирных граждан и один сотрудник Сирийского арабского Красного Полумесяца. 18 грузовиков было повреждено.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Генсек ООН призвал расследовать нападение на гумконвой в Сирии

Пан Ги Мун уверен, что шансы перезапустить перемирие в САР есть

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