Картами Visa уже в конце года можно будет платить со смартфона

До конца 2016 года платежная система Visa (США) запустит в России технологию бесконтактных платежей (NFC). Новация позволит оплачивать покупки и услуги картами Visa со смартфонов (на базе IOS и Android). Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к платежной системе, информацию подтвердили источники на банковском рынке. По словам собеседников, Visa «сейчас в процессе внедрения NFC, идет тестирование технического решения компании».



Разговоры о внедрении NFC в России ведутся по меньшей мере пять лет. Благодаря NFC пользователи смогут оплатить товары и услуги, приложив смартфон (с NFC-модулем) к POS-терминалу. Сумма покупки будет списана со счета — по аналогии с процессом оплаты бесконтактными картами (Visa PayWave и MasterCard PayPass). Стоимость смартфонов с поддержкой NFC в российских розничных магазинах — от 8 тыс. до 80 тыс. рублей.



Один из источников «Известий» рассказал, что проект будет запущен в партнерстве с несколькими банками, в числе которых Сбербанк, Бинбанк, Альфа-банк, «Открытие», Тинькофф-банк. Представители Visa и MasterCard не ответили на запрос «Известий». В банках не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Официальный представитель Тинькофф-банка Дарья Ермолина сообщила «Известиям», что банк разработал и сертифицировал в MasterСard собственное решение по подключению услуги бесконтактной оплаты в мобильном банке в конце прошлого года.

По словам исполнительного директора по розничным продуктам банка «Открытие» Антона Сафонова, сегодня большая часть карт, которые эмитируются для розничных клиентов, позволяет делать бесконтактные оплаты. По словам собеседника, сервис является востребованным.



— Сервис бесконтактных платежей только начинает набирать популярность в России, такую возможность предлагает небольшое количество банков, — рассказал начальник управления развития мобильных сервисов Бинбанка Павел Михалев. — Не стоит забывать и о требованиях к телефону: по нашим данным, в России не более 30% пользователей обладают смартфонами с поддержкой бесконтактных платежей.



По словам Павла Михалева, группа Бинбанка запустила сервис бесконтактной оплаты в июне 2016 года: услуга доступна пользователям мобильного банка с телефонами на базе OC Android.



— Кредитные организации будут стимулировать развитие бесконтактных платежей (к примеру, сейчас в рамках акции нашим клиентам возвращается 10% от суммы всех покупок по телефону), — пояснил представитель Бинбанка. — В ближайшем будущем в России должны появиться крупные мобильные платежные провайдеры, которые увеличат популярность бесконтактных платежей.



По прогнозу Павла Михалева, в 2017 году 15% клиентов Бинбанка, у которых есть карта и соответствующий смартфон, будут пользоваться бесконтактной оплатой со своего мобильного.



Риски у NFC такие же, как и при использовании карты, а в некоторых случаях даже ниже. Например, если вы потеряете бесконтактную карту и на ней будет положительный остаток, мошенник сможет воспользоваться ею для оплаты товаров или услуг на сумму до 1 тыс. рублей (не требуется PIN-кода). С телефоном такой прием не пройдет, так как если телефон защищен паролем — доступ к информации на нем закрыт, и даже если нет защиты на телефоне — злоумышленнику потребуется ввести секретный код в приложении, который также ему неизвестен.



Справка

Возможность расплачиваться за услуги и покупки с помощью NFC уже реализована на смартфонах с операционной системой Android. Apple Pay, как сообщила недавно компания-производитель, появится в России уже этой осенью, а точнее, в октябре, как сообщил источник, близкий к компании. В планах Samsung — запустить в России аналог Apple Pay — Samsung Pay. По словам источника, знакомого с ситуацией, Samsung Pay также появится в России до конца 2016 года.

