«Динамо» обыграло «Ростов» и вышло в 1/8 Кубка России

Футбольный клуб «Ростов» вылетел из Кубка России, проиграв московскому «Динамо» в матче 1/16 финала, который прошел в Химках в среду.

Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу москвичей. На шестой минуте отличился Владимир Рыков, на 18-й забил гол Папа Гуйе, на первой компенсированной минуте третий мяч в ворота соперника отправил Иван Маркелов. Во втором тайме на второй компенсированной минуте окончательный счет установил Анатолий Катрич, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, динамовцы прошли в 1/8 финала турнира, где встретятся с победителем пары «Тосно»–«Арсенал».

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