Магазины Disney откроются в России

К концу года в Москве откроются два первых монобрендовых магазина лидера индустрии детских развлечений американской компании The Walt Disney Co — Disney Store. Один будет работать в Центральном детском магазине на Лубянке, другой — в торговом центре «Океания» на Кутузовском проспекте. В России по франшизе их будет развивать компания Александра Мамута и Евгения Бутмана, бизнесмены уже занимаются такими «игрушечными» брендами, как Hamleys и Imaginarium.

О том, что в столице завершаются переговоры о подписании договора аренды площади под открытие первого магазина Disney Store, «Известиям» рассказали сразу несколько брокеров по торговой недвижимости. Прежде всего речь идет о торговом центре «Океания», в котором компания Александра Мамута и Евгения Бутмана Ideas4retail намерена взять в аренду помещение под магазин торговой площадью 405 кв. м. «Уже подписано соглашение о намерениях и согласованы коммерческие условия по этому проекту, открытие намечено на конец года», — рассказал один из брокеров, участвующих в сделке. Он также отметил, что второй одноименный магазин будет работать в Центральном детском магазине на Лубянке, который находится под управлением компании A&NN Retail — одного из подразделений инвестиционной группы Александра Мамута.

Российский офис The Walt Disney Co — «Уолт Дисней Компани СНГ» вчера отказался от комментариев. Не ответили на вопросы «Известий» и в Ideas4retail.

В магазинах Disney, которые Ideas4retail будет развивать по франшизе, планируют продавать более широкий, чем имеющийся сейчас в России, ассортимент игрушек, а также карнавальные костюмы, детскую одежду, предметы интерьера, постельные принадлежности, посуду, столовые приборы, сувениры, аксессуары с изображениями волшебных героев, рассказывают брокеры. Кроме классических персонажей Disney в магазинах можно будет найти все принадлежащие компании бренды Marvel (например, Человек-Паук, Люди Икс) и Lucasfilm (герои «Звездных войн»). Также в монобрендовом магазине покупателям будут доступны скидки и бонусные карты на продукцию американской компании.

Отметим, сейчас лицензионную продукцию The Walt Disney в стране могут продавать многие магазины игрушек, например лидер отрасли по выручке компания «Детский мир». Вчера в ретейлере «Известиям» уточнили, что товары этого бренда представлены в каждой категории, которая продается в магазине. Речь идет об одежде, обуви, игрушках, товарах для новорожденных и т.д. По итогам восьми месяцев 2016 года в пятерку самых популярных товаров Disney не входит, отметили в «Детском мире».

The Walt Disney Co работает в России с 2006 года, но ее собственное розничное звено в стране до сих пор представлено не было. На российском рынке компания занимается кинопрокатом ряда студий, кинопроизводством, контролирует развлекательный одноименный телеканал, осуществляет дистрибуцию медиаконтента в России и СНГ, а также предлагает лицензии на производство потребительских товаров. У международного офиса компании функционирует более 300 магазинов Disney Store по всему миру.

Мамут и Бутман создали Ideas4retail в 2011 году для развития непродуктовой розницы. В портфеле компании в основном «детские» бренды — Hamleys, Imaginarium, Mamas&Papas и Cook House (продавец посуды).

Гендиректор DNA Realty Антон Белых говорит, что появление в составе торгового центра «Океания» столь ожидаемого в России флагманского магазина выгодно собственникам торгового центра. Условия для Ideas4retail, скорее всего, были более лояльными, чем для других операторов. Либо компании предложили фиксированную ставку плюс процент от оборота.

Глава отдела торговых центров департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева считает, что с учетом уникальной концепции магазинов, ранее не представленных на российском рынке, объем инвестиций в один магазин может составить 40–60 млн рублей.

У выхода на российский рынок монобрендового магазина The Walt Disney сложная история. Еще в 2012 году компания вела переговоры с «Детским миром» и Inventive retail group (развивает бренды Lego, Nike, Store и др.) о развитии специально созданных для России магазинов Disney Play и Disney Style. Тогда американская компания хотела построить на местном рынке сеть из 200 магазинов. Длительные обсуждения вопроса в итоге ни к чему не привели. В начале 2016 года совладелец Ideas4retail Евгений Бутман рассказал «Известиям», что уговорил уже отказавшихся от идеи открытия розницы в России иностранцев всё же заняться развитием магазинов в России. Бизнесмен планировал утвердить инвестиционный план со своим партнером Александром Мамутом и к апрелю 2016 года открыть магазины.