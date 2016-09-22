Сельское хозяйство вышло из кризиса

Пристальное внимание правительства к теме сельского хозяйства способствовало росту его доли в структуре ВВП на 0,4 процентного пункта в прошлом году — до 3,9%. Это самый высокий уровень после кризиса 2008–2009 годов. Об этом свидетельствует масштабное исследование отрасли, которое провело Национальное рейтинговое агентство («Известия» первыми ознакомились с документом). Эксперты признают успех программ поддержки агрокомплекса и считают возможным рост доли отрасли в ВВП до 10% в долгосрочной перспективе. По их мнению, потенциал развития высокий — в частности, есть большие перспективы в производстве молока, сыра, яблок, говядины и овощей.

Также, по данным НРА, за 2015 год объем производства сельскохозяйственной продукции в денежном выражении вырос на 16,6% — более чем до 5 трлн рублей ($83 млрд). В сопоставимых ценах рост составил 3% в прошлом году и 2,6% в первом полугодии 2016-го, что говорит о неценовом расширении рынка. При этом положительная динамика обеспечена обоими сегментами: объем продукции растениеводства вырос на 18,6%, животноводства — на 14,5%.



В последний раз доля сельского хозяйства в ВВП была на уровне 4% в 2009 году. После этого она начала падать, достигнув 3% в 2012 году. И только благодаря внешнеторговым ограничениям и программам импортозамещения сейчас она восстановилась. Генеральный директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина прогнозирует, что доля сельского хозяйства может вырасти до 4,5% к 2020 году, а приближение к 4% говорит о вкладе программ субсидирования.

— Рост доли отрасли говорит о том, что есть потенциал для развития. Один из факторов — это стабильные достаточные объемы бюджетной поддержки. В 2009 году доля также была на уровне около 4%, потому что с 2006 года активно финансировался проект по развитию агропромышленного комплекса, были первые успехи в производстве свинины. В тот период в результате ослабления курса рубля повысилась конкурентоспособность отечественной продукции. Сейчас мы также находимся в похожей ситуации, — поясняет эксперт.

Развитие сельскохозяйственного сектора в прошлом году привело к повышению его роли в экономике, отмечают в НРА. Так, по итогам года увеличились физические объемы производства основных сельскохозяйственных культур и животноводческой продукции за исключением молочного производства, где сохранилась тенденция на уменьшение поголовья крупного рогатого скота, но тем не менее зафиксирован рост производительности. Доля занятых в секторе осталась на прежнем уровне: 6,7%, или 4,8 млн человек.

Аналитики НРА ожидают, что в текущем году рост доли сельского хозяйства в ВВП продолжится, поскольку индекс физического объема ВВП по сельскому хозяйству за первое полугодие демонстрирует опережающие темпы по сравнению с ВВП в целом: рост на 2,6% против падения ВВП на 0,9%.

— Если всего несколько лет назад мы говорили о продовольственной безопасности, то теперь уже смело можно строить планы по экспортной экспансии, — смело рассчитывает руководитель Центра международного агробизнеса ВШЭ Анатолий Тихонов. — По основным продуктам питания — по зерну, муке, овощам — у нас резкий рост. По свинине, по птице у нас продовольственная безопасность обеспечена. По говядине остались вопросы, но это больше вопрос платежеспособности населения. По основным показателям вопросы продовольственной безопасности мы закрыли.

Основной экспортной культурой России является пшеница. При этом в прошлом году экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) снизился на 4,1% — до 21,2 млн т, а в денежном выражении — на 27,2%, до $5,4 млрд. В этом году Минсельхоз надеется экспортировать около 30 млн т пшеницы и стать глобальным лидером по этому показателю. Также Россия начинает поставлять на мировой рынок мясную продукцию, есть потенциал по поставкам овощей и органической продукции, считает Елена Тюрина. Анатолий Тихонов добавляет, что успех экспортных программ будет зависеть во многом от курса рубля. Чем слабее будет национальная валюта, тем конкурентоспособнее будет российская агропродукция.

Несмотря на очевидные успехи, 4% — это не предел возможностей, уверен Анатолий Тихонов. Есть потенциал для значительного наращивания мощностей в производстве молока (дефицит на внутреннем рынке оценивается Минсельхозом в 7–8 млн т), яблок (по оценке Alma Holding, в стране потребляется около 3 млн т яблок в год, а производится не более 1,6 млн т), сыров, мясопереработки. При достаточном внимании к отрасли долю сельского хозяйства в ВВП можно нарастить до 10%, считает Анатолий Тихонов.

— Экспортных статей у нас не так уж много, а эту нишу мы можем завоевывать. Есть большие возможности для локализации производства западными компаниями. В Европе не так много возможностей для наращивания мощностей, а Россия здесь выглядит инвестиционно привлекательно, — уверен эксперт.



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