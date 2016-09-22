Просроченные лекарства запретят выбрасывать на свалки

Законодательное собрание Пермского края внесло в Госдуму законопроект о лицензировании деятельности по обращению с медицинскими отходами. Сейчас вопрос утилизации градусников, инструментов и просроченных таблеток актуален для всего мира, так как на свалках и полигонах могут оказаться материалы, которые имели контакт с больными особо опасными инфекциями.

Законопроект предусматривает, что деятельность по сбору, обезвреживанию и размещению медицинских отходов классов «А», «Б», «В», «Г» станет лицензируемой. Лицензирование для уничтожения радиоактивных медотходов класса «Д» в России уже введено. Но и нерадиоактивный мусор может быть опасен для здоровья людей и экологии в целом, считают эксперты.

— На сегодняшний день медицинские отходы выведены из-под требований экологического законодательства, контроль за обращением с ними осуществляют органы санитарно-эпидемиологического надзора (Роспотребнадзор). При этом в стране происходит реформирование системы переработки отходов в целом, этот процесс не может не затронуть и утилизацию медицинских отходов, — сказал «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин.

В пояснительной записке заксобрания Пермского края говорится, что в связи с внесением изменений в №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» медицинские отходы выведены из общей системы регулирования обращения с отходами.

А значит, сегодня работа с просроченными лекарствами, градусниками и использованными бинтами не требует санитарно-эпидемиологических заключений, и никто не проверяет, применяют ли организации необходимые методы обеззараживания.

— Сложившаяся практика приводит к тому, что отчетность об объемах утилизации зачастую оказывается формальной. Написано, что отходы были переработаны, а на самом деле их свалили в ближайший овраг или отвезли на полигон твердых бытовых отходов. Буквально на днях появилась информация об обнаружении грибниками свалки медикаментов в лесополосе под Тюменью. И это не единичный случай, — рассказал Чернин.

«Требования, предъявляемые к медицинским отходам, определяются СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», при этом медицинские отходы класса «А», соотносимые в соответствии с указанным документом к твердым бытовым отходам (в действующем законодательстве это категория «твердые коммунальные отходы»), в рамках законодательства об отходах производства и потребления определяются 4-м классом опасности для окружающей среды, в то же время деятельность при обращении с отходами 4-го класса опасности подлежит лицензированию. Аналогичная ситуация при обращении с промышленными отходами, соотносимыми с категорией класса «Г» медицинских отходов, обезвреживаемых и размещаемых на полигонах», — говорится в пояснительной записке заксобрания Пермского края.

Напомним, что отходы класса «А» являются неопасными, а вот к классу «Б» относятся органические операционные и патологоанатомические отходы, инструменты, загрязненные кровью. К чрезвычайно опасным отходам класса «В» — материалы, которые имели контакт с больными особо опасными инфекциями, а класс «Г» — это просроченные лекарственные средства и антисептики, градусники. То, что найдется в доме каждого россиянина и ежедневно отправляется в мусорное ведро.

За нарушение новых правил может быть установлена административная ответственность. Для граждан штраф может составить 1–2 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для организаций — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

Сергей Чернин уверен, что любые предлагаемые изменения не должны становиться очередным излишним обременением для участников отрасли.

— Они должны быть эффективным инструментом для создания цивилизованной системы переработки медицинских отходов и ухода с рынка недобросовестных предприятий, — говорит Чернин.

Владислав Жуков, член Совета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию при Совете Федерации и общественного совета Минприроды России, рассказал «Известиям», что дискуссия вокруг необходимости лицензирования деятельности по обращению с медотходами длится уже семь лет.

— Министерство природных ресурсов и экологии, а также надзорное ведомство —Росприроднадзор считают, что такие отходы не могут нанести ущерб окружающей среде и экологии — они вредят лишь здоровью населения. Но это не так, — сказал он. — Сейчас 90% медотходов в общем потоке попадают на полигоны с бытовыми отходами или вообще на несанкционированные свалки. И на федеральном уровне это никак не регулируется.

По статистике, 80% российских предприятий обращаются в организации, занимающиеся утилизацией медицинских отходов, 20% якобы имеют в распоряжении специальные установки и производят утилизацию самостоятельно. Но на самом деле большая часть медотходов больниц складируется на полигонах. К тому же их чаще всего невозможно захоронить без неблагоприятных последствий для окружающей среды.

Согласно новому законопроекту порядок и формы учета в области обращения с медотходами будут установлены правительством Российской Федерации.

По мнению Жукова, лицензированием должна заниматься Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, также возможна передача полномочий в департаменты экологии регионов.

— Надо просчитать объем отходов и согласно территориальным схемам, которые будут приняты, определить, как медотходы будут перемещаться к местам их обезвреживания и уничтожения, — сказал Владислав Жуков.