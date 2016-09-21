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Повод для гордости

Как растет и на чем строится национальное самосознание россиян — в новой инфографике «Известий»

Именно принадлежность к России большинство россиян считают основой своей самоидентичности — такой ответ дали 59% участников опроса, проведенного ВЦИОМом в сентябре 2016 года. При этом с 2013 года россияне стали значительно чаще находить поводы для гордости в жизни страны. 

Так, лидируют российская армия и история (их назвали 90% опрошенных), культура (88%), наука (82%), с небольшим отставанием идут спорт (75%) и позиция России на международной арене (72%). Ключевыми событиями последних лет, по мнению россиян, являются присоединение Крыма (14%) и зимняя Олимпиада в Сочи (12%). А среди тех, кем в первую очередь должна гордиться страна, участники опроса назвали президента Владимира Путина (25%), министра обороны Сергея Шойгу (10%) и главу МИД РФ Сергея Лаврова (7%).

При этом больше всего по сравнению с аналогичным опросом 2013 года «набрали» российская армия (плюс 27% к результату 2013 года), позиция России в мире (плюс 22%), культура и искусство (плюс 13%). Зато несколько сдал позиции отечественный спорт — им гордятся на 2% меньше опрошенных, чем три года назад. 

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Повод для гордости

Повод для гордостиКак растет и на чем строится национальное самосознание россиян — в новой инфографике «Известий»

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