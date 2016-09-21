Макларен в октябре представит доклад о применении допинга на ОИ в Сочи

Об этом заявил глава WADA Крейг Риди
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию применения допинга на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен заявил, что обладает доказательствами приема запрещенных препаратов российскими спортсменами. Доклад об этом будет опубликован до конца октября.
Об этом глава WADA Крейг Риди сообщил в интервью агентству «Р-Спорт».
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