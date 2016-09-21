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В Литве могут блокировать сайты, транслирующие российские телеканалы

Подобные трансляции нарушают законодательство, полагают в Комиссии по радио и телевидению Литвы

Подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность теле- и радиотрансляторов, предлагает блокировать доступ к сайтам, без регистрации осуществляющим трансляции российских телеканалов.

Как рассказал журналистам председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас, существуют тысячи подобных сайтов.

«Ситуация практически неуправляемая. Мы не имеем возможности реагировать на содержание, которое там подается в нарушение нашего законодательства», — заявил он.

«Мы считаем, что интернет-провайдеры должны ограничивать доступ к этим порталам», — цитирует Вайтекунаса «РИА Новости».

Вайтекунас полагает, что подобные трансляции или ретрансляции без регистрации в комиссии следует оценивать как незаконную деятельность. 

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Известия // среда, 21 сентября 2016 года

В Литве могут блокировать сайты, транслирующие российские телеканалы

Подобные трансляции нарушают законодательство, полагают в Комиссии по радио и телевидению Литвы

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