Лавров и Могерини проводят встречу на полях Генассамблеи ООН

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проводят двустороннюю встречу на полях 71-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Как вы?» — спросила Могерини на протокольной съемке. «Я хорошо», — ответил Лавров. Далее встреча продолжилась за закрытыми для прессы дверями.

На встрече ожидается обсуждение международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и кризис на Украине, а также отношения России и Евросоюза.