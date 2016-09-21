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Лавров и Могерини проводят встречу на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности обсудят вопросы международной повестки дня

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проводят двустороннюю встречу на полях 71-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Как вы?» — спросила Могерини на протокольной съемке. «Я хорошо», — ответил Лавров. Далее встреча продолжилась за закрытыми для прессы дверями.

На встрече ожидается обсуждение международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и кризис на Украине, а также отношения России и Евросоюза.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

Лавров и Могерини проводят встречу на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД РФ и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности обсудят вопросы международной повестки дня

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