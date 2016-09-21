Результаты выборов в Государственную думу отменены на девяти участках

Результаты выборов в Государственную думу отменены на девяти избирательных участках. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«Сейчас при рассмотрении жалоб, возможно, число участков, на которых результаты будут отменены, может увеличиться», — приводит ее слова агентство ТАСС.

Глава ЦИК уточнила, что результаты отменены на участке №123 в Адыгее, №1669 в Дагестане, №574 в Мордовии, а также на участках в Нижегородской (№2211 и 2411), Белгородской (№1198), Ростовской областях (№1958) и в Санкт-Петербурге (№2269 и 1353).

По словам Памфиловой, в Адыгее итоги аннулированы в связи с тем, что «невозможно с достоверностью определить результаты волеизъявления», а в Мордовии бюллетеней в урнах для голосования оказалось больше, чем было выдано избирателям.

Ранее стало известно, что итоги голосования в Пролетарском районе Ростова-на-Дону были признаны недействительными из-за попыток сфальсифицировать результаты. Кроме того, против секретаря участковой избирательной комиссии было возбуждено уголовное дело по статье «Фальсификация».

Напомним, выборы в Государственную думу прошли в единый день голосования — 18 сентября. Выборы проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.