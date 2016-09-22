Ростуризм: Россия вошла в десятку самых посещаемых стран мира

Турпоток в Россию за последний год увеличился на 20%, в основном за счет туристов из Азии и Южной Европы, сообщили «Известиям» в Ростуризме. Россия теперь позиционируется как самая безопасная страна для отдыха.

По оценке замглавы Ростуризма Сергея Корнеева, наша страна уже входит в десятку самых посещаемых стран мира. За 2015 год нашу страну посетили почти 27 млн иностранных туристов. При этом ожидается, что только на ЧМ-2018 дополнительно приедет около 1,5 млн человек.



В Ростуризме специально для «Известий» подвели итоги работы турофисов VisitRussia и рассказали, как теперь продвигают Россию за рубежом.

— Мы подсказываем нашим зарубежным партнерам, в частности из Европы, что Россия является одной из самых стабильных и безопасных стран мира, — рассказал «Известиям» Сергей Корнеев. — Недавно мы делали очередную презентацию наших туристских возможностей в Испании. Так вот, испанцы и французы подходили и говорили, что безопасность для них играет очень большую роль. Клиенты европейских турфирм, приходя в офисы, буквально просят ткнуть пальцем в то место на карте, где нет политических или военных катаклизмов. И мы начинаем позиционировать себя в том числе и с этой точки зрения.

Президент НП «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов, впрочем, не считает именно безопасность определяющим критерием при выборе тура. По его словам, сначала идет содержательная часть путешествия, цена и сервис. Хотя многое, замечает он, зависит от региона происхождения туриста.

— Европейские путешественники действительно уделяют безопасности большое внимание. А для туристов из Азии, Африки — это далеко не определяющий аргумент. И удельный вес данного показателя в целом не самый большой, — объясняет он.

По словам Сергея Корнеева из Ростуризма, иностранцев интересуют самые разные условия и объекты размещения. И то, что не во всех регионах России есть пятизвездочные отели, не является непреодолимым препятствием для въездного туризма.

— Спрос есть как на пятизвездочные гостиницы, так и на трехзвездочные. Многие с удовольствием ночуют в хостелах. А кому-то вообще ничего не надо, кроме палатки и байдарки. Категорий туристов много, поэтому рекламировать нужно именно то, что у нас есть, а не обманывать туриста, говоря о том, чего у нас нет, — добавил он.

— У иностранцев требования к размещению часто даже менее серьезные, чем у наших, — считает эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев. — Скажем, отдыхая в Европе, российский турист чаще жалуется и чаще недоволен обслуживанием, чем сами европейцы.

Кроме того, по словам Бобылева, иностранцы, приезжающие в Россию, четко понимают, куда они едут, особенно если речь идет о регионах. В целом они ждут не первоклассный luxury-сервис, условно, уровня Швейцарии, а едут больше за познавательной частью — за российской историей, культурой, гастрономией. При этом дорогие рестораны и отели в Петербурге и Москве ничем не уступают подобным заведениям в других столицах мира.

Глава «Альянса туристических агентств» Андрей Гаврилов говорит, что в пяти звездах останавливаются чаще всего статусные участники международных симпозиумов и выставок. В большинстве своем интурист ориентирован просто на хороший и качественный сервис, от трех звезд и выше. Условные байдарочники и любители палаточного отдыха в потоке въездного туризма составляют в лучшем случае десятые доли процента, поэтому ориентироваться на них точно не стоит, считает эксперт.

Иностранцы падки на бренды, отдельные экскурсии и города им не так интересны, как бренд «Золотое кольцо», «Серебряное ожерелье» на Северо-Западе и т.д. Зарубежных туристов не интересует, во Владимирской области они или уже в Ярославской, — он просто путешествует по Золотому кольцу. Поэтому власти регионов, входящих в соответствующие маршруты, должны теснее работать друг с другом, говорят в Ростуризме.

Среди отдельных российских регионов иностранцев традиционно интересуют Москва и Петербург. Но в последние годы к ним добавилась Казань, ставшая неофициальной третьей туристской столицей России, Сочи — «южная столица», Алтайский край, Карелия, Новгородская, Ярославская области и Калининград.

По мнению Сергея Корнеева, потенциально поток въездного туризма неисчерпаем. И нужно грамотное информирование иностранцев. Помимо того что Россия — одна из самых безопасных стран, на руку интуристам, к примеру, еще и слабый рубль. Корнеев считает, что импортозамещение в сфере туризма в России в целом состоялось и даже появился «излишек» — рост показывают страны Азии, но ожидается и небольшой прирост по сравнению с прошлым годом и турпотока из Европы, прежде всего Южной: Италии и Испании.



Благодаря российским туристским офисам за рубежом удалось лучше понять, как культурные традиции других стран могут способствовать росту въездного туризма.

— Благодаря офису в КНР мы узнали, что на китайском рынке востребован арктический туризм. Пусть он еще не настолько массовый, но наши туроператоры уже организуют для китайцев путешествия в Архангельск, Ненецкий автономный округ, Мурманск, — говорит замглавы Ростуризма. — В китайской культурной традиции увидеть полярное сияние — это очень хороший знак. Поэтому они специально ездят посмотреть на него в свою же Маньчжурию. Но там это явление происходит очень редко, а у нас часто. Мы должны пользоваться этим и другими нашими конкурентными преимуществами.