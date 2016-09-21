Процесс разведения сил в Донбассе не превысит 30 дней

Процесс разведения сил в Донбассе для каждого из участков не должен превышать 30 суток, говорится в рамочном решении контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.

В тех участках в Донбассе, откуда будут отведены силы и вооружение, смогут находиться только офицеры Совместного центра контроля и координации за прекращением огня (СЦКК). При нарушении режима тишины в Донбассе, длящемся более двух часов, отвод сил будет приостановлен.

Депутат фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Николай Скорик считает, что договоренность контактной группы по Украине о разведении сил в Донбассе может быть реализована и станет шагом к устойчивому перемирию на востоке страны.