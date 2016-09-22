«Роскосмос» арендует территорию Китая

«Роскосмос» планирует арендовать обширные территории в Китайской Народной Республике и задействовать их в качестве районов падения частей ракет. Над Китаем российские носители будут сбрасывать створки головного обтекателя, поэтому из той местности, куда они могут упасть, нужно будет временно эвакуировать всех жителей. Чтобы обеспечить полную безопасность, в аренду придется взять участок площадью около 10 тыс. кв. км, на котором нельзя будет строить города и промышленные объекты. По оценкам экспертов, договор об аренде районов падения может знаменовать переход к более тесной кооперации в технологической сфере между Россией и КНР.



Информация о планах «Роскосмоса» арендовать под поля падения отделяемых частей ракет-носителей «Протон-light» и «Сункар» территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР приведена в официальной презентации проектов этих ракет, копия которой есть в «Известиях». «Роскосмос» планирует начать эксплуатацию «Протон-light» — новой версии носителя семейства «Протон» — в 2020 году. Первый полет «Сункара» запланирован на 2025 год. Обе ракеты будут запускаться казахстанско-российским совместным предприятием «Байтерек», что предопределяет относительно легкое разрешение задач по выделению новых полей падения первых ступеней ракет на территории России и Казахстана. А переговоры с Китаем еще предстоит провести.

— Параллельно разработке ракет-носителей ведется и плановая работа по полям падения, — пояснили в пресс-службе «Роскосмоса». — Вопросы решаются с соблюдением необходимых регламентов. Решения будут приниматься в сотрудничестве со всеми заинтересованными организациями и согласно действующим правилам.

Соглашения об использовании районов падения обычно заключаются на уровне правительств — так это происходит между Россией и Казахстаном. Страна, предоставляющая районы падения (разумеется, в случае согласия), назначает арендную плату, размер которой определяется произвольно — общепризнанных критериев здесь нет. Например, Казахстан получает $460 тыс. в год за аренду земельного участка на границе с Оренбургской областью, куда падают части ракет, стартующих с полигона Ракетных войск стратегического назначения Домбаровский (оттуда осуществляются пуски конверсионных ракет «Днепр»). В то же время в 2011–2012 годах, когда согласовывались параметры аренды Россией районов падения на территориях Актюбинской и Кустанайской областей (задействуются при запусках с Байконура на солнечно-синхронную орбиту), Казахстан настаивал на сумме аренды в $2 млн в год. Плюс к этому арендующая сторона обязуется отдельно оплачивать временную эвакуацию населения из районов падения, а также возмещать убытки в случае отмены авиарейсов.



Если в районах падения люди постоянно не живут, перед пуском в любом случае должно осуществляться контрольное патрулирование территории, чтобы гарантировать отсутствие там пастухов, охотников, туристов, геологов. Например, новый комплекс эксплуатации районов падения космодрома Плесецк для поиска людей на довольно обширных пространствах Республики Коми и Томской области использует беспилотники «Орлан», которые ищут тепло, так как люди в тайге обычно как-то греются — жгут костер либо используют дизельный генератор. Обнаружив источник тепла, аппарат к нему приближается и показывает картинку оператору. Если нахождение людей в районе падения подтверждается, за ними выезжает патрульная машина либо снегоболотоход. В процессе испытаний системы первый же обнаруженный беспилотником охотник расстрелял летательный аппарат из ружья. Этого человека нашли, доставили в милицию, а затем осудили за уничтожение чужого имущества.

Еще одной статьей затрат арендующей стороны станут поисковые работы на месте падения и, в худшем случае, тушение возникших пожаров. Прилетающие из космоса на сверхзвуковой скорости части ракет могут спровоцировать возгорание, но обычно такие неприятности доставляют ступени с раскаленными двигателями и остатками топлива.

Согласование вопросов аренды территорий КНР может оказаться долгим и трудным. Отношения с Китаем у России дружественные, однако при обсуждении нетипичных вопросов китайские партнеры стремятся взаимоувязать целый ряд действий. Например, на фоне наложенных США технологических санкций Китай выразил готовность поделиться с Россией технологиями, необходимыми для создания радиационно стойкой электронной компонентной базы (ЭКБ) космического применения. Но при этом в обмен китайские партнеры попросили предоставить им технологии создания жидкостных ракетных двигателей, а в идеале построить в Китае предприятие — аналог химкинского НПО «Энергомаш», выпускающего лучшие в мире жидкотопливные ракетные двигатели. Пакетное обсуждение вопросов передачи технологий ЭКБ и ракетных двигателей отражено в официальном протоколе по итогам заседания комиссии под сопредседательством Дмитрия Рогозина и Ван Яна, проходившего в декабре 2015 года.

— Створки головных обтекателей ракеты экологически безопасны, но районы падения под них приходится выделять весьма обширные, поскольку створки эти обладают такими аэродинамическими качествами, что улететь могут очень далеко, — пояснил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. — Площадь такого района падения может запросто быть 150 на 150 км. Разумеется, хозяйственная деятельность в таких местах ограничивается, городов там не построишь. В то же время договор с Китаем об аренде районов падения может знаменовать более тесную кооперацию в технологической сфере, большую степень доверия между государствами.

​​​​​​​

