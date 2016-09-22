Северяне попросили скидку на полеты в Крым

Магаданские власти подготовили поправки к проекту постановления правительства, предусматривающие льготы на авиабилеты в Крым для всех жителей Крайнего Севера. Сейчас такие скидки распространяются лишь на отдельные категории граждан. Если поправки примут, северянам станет доступнее крымское побережье.



Как сообщил «Известиям» депутат Магаданской городской думы, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Антон Басанский, проект уже направлен в правительство области. А после рассмотрения на депутатской комиссии регионального заксобрания документ передадут в Минтранс.

— Средняя зарплата северян сейчас совсем не та, что была в советское время, когда сюда ехали на заработки, — объяснил Антон Басанский «Известиям». — Педагоги и работники госструктур получают в среднем от 23 до 30 тыс. рублей в месяц. Добираться нам далеко. Продукты у нас очень дорогие. Килограмм картошки стоит рублей 200, а килограмм помидоров и огурцов не в сезон — 700 рублей. Стоимость билета доходила до 23 тыс. рублей в одну сторону. Кроме того, в этом году авиакомпании начали продавать субсидированные билеты в Симферополь с 1 июня. Разумеется, в это время мало кто будет их приобретать — все купили заранее.

«Правила предоставления из федерального бюджета субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополь и в обратном направлении» утверждены постановлением правительства №362 от 27 апреля 2016 года.

О том, кому положены льготные билеты, говорится во втором пункте этого документа: всем гражданам России в возрасте до 23 лет, женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет, а также инвалидам некоторых групп.

Магаданские законодатели предлагают добавить в этот пункт формулировку: «а также жителям Крайнего Севера вне зависимости от возрастных ограничений». То есть всем.

По словам Антона Басанского, в прошлом году в Крыму побывали более 2 тыс. жителей Магаданской области из 146 тыс. человек, проживающих там.

— Если билеты будут субсидированными для всех жителей Крайнего Севера, то это даст возможность людям выезжать к солнцу. Море у нас холодное, и солнце у нас не греет, — сказал депутат.

В этом году программа субсидированных авиаперевозок распространяется на вылеты из 58 городов страны. В прошлом году по льготным программам было перевезено 1,7 млн пассажиров при общем пассажиропотоке в 93 млн человек.

На субсидирование авиаперевозок правительство выделяет примерно 9 млрд рублей в год.

Районы Крайнего Севера занимают около 70% территории России. В них проживает более 11 млн человек. И, по мнению члена Общественной палаты РФ, президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игоря Шпектора, на субсидирование перелетов всех желающих северян денег не хватит ни у федерального, ни тем более у региональных бюджетов.

— Конечно, это нужно делать. Но возможностей таких у государства сейчас просто нет, — сказал он «Известиям». — А бюджет субъекта очень сложный, несмотря на то, что там добывают золото. Вопрос должен решаться на уровне президента и правительства. Я в свое время писал президенту о пустующих пансионатах, базах, домах отдыха на Байкале из-за неподъемной цены на билеты. Китайцы там отдыхают. А русские — нет.

По мнению Игоря Шпектора, следует запретить российским авиакомпаниям произвольно устанавливать цены на билеты внутри страны. Часто они существенно дороже, чем перелеты в Америку.

— Наши компании обнаглели, — считает Игорь Шпектор. — Нужна политическая воля. А ссылаться на рынок здесь, с моей точки зрения, неправильно. Должно вмешаться правительство. Жителям Крайнего Севера, конечно, надо помогать, чтобы они летали, чтобы детей перевозили. Программу «Дети Севера» отменили из-за отсутствия денег, поотменяли даже детские санаторные лесные школы для больных астмой.