Захарова: выступление Керри — плохое, бедное и скучное шоу

Выступление госсекретаря США Джона Керри на Совете Безопасности ООН — это шоу, в котором нет фактов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



«Выступление американской делегации, которое было подготовлено для госсекретаря, — это было шоу, шоу для миллионов людей, и в первую очередь для массмедиа. Шоу плохое, потому что оно бедное, скудное, без фактов, оно разбивается», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».



Напомним, что Керри, выступая в ходе заседания СБ ООН в среду, фактически обвинил российскую сторону в дезинформации мирового сообщества.



Ранее на заседании Совбеза ООН руководитель Госдепартамента США Джон Керри выступил за запрет полетов ВВС Сирии над районами, находящимися под контролем оппозиции. Госсекретарь США призвал положить конец «ужасным неизбирательным атакам, которые являются первоначальной причиной страха, страданий и бегства мирных жителей».

Напомним, что по заявлениям США гуманитарный конвой в Сирии разбомбили два российских бомбардировщика Су-24.

Как сообщает агентство Reuters, никаких доказательств США не предоставляют, а лишь утверждают, что российская сторона несет ответственность за авиаудары по гумконвою.

В Белом доме также не придают значения заявлениям представителей ООН, которые сразу после нападения заявили, что конвой подвергся артиллерийскому обстрелу.

В свою очередь, Москва полностью опровергает подобные обвинения.

