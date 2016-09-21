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В Подмосковье разбился вертолет МЧС, есть погибшие

Среди основных причин крушения вертолета Ми-8 — ошибка пилотирования и отказ техники

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Вечером в среду в Подмосковье разбился вертолет, предположительно, принадлежащий МЧС. По предварительным данным, при крушении Ми-8 погибли три человека.

По данным источника в экстренных службах Московской области, вертолет разбился около города Лыткарино. «РИА Новости» сообщает, что вертолет принадлежал Центральному авиационно-спасательному центру.

Среди основных причин крушения вертолета — ошибка пилотирования и отказ техники, уточняется в сообщении.

Известия // среда, 21 сентября 2016 года

В Подмосковье разбился вертолет МЧС, есть погибшие

В Подмосковье разбился вертолет МЧС, есть погибшиеСреди основных причин крушения вертолета Ми-8 — ошибка пилотирования и отказ техники

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