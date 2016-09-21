В Подмосковье разбился вертолет МЧС, есть погибшие

Среди основных причин крушения вертолета Ми-8 — ошибка пилотирования и отказ техники
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Вечером в среду в Подмосковье разбился вертолет, предположительно, принадлежащий МЧС. По предварительным данным, при крушении Ми-8 погибли три человека.
По данным источника в экстренных службах Московской области, вертолет разбился около города Лыткарино. «РИА Новости» сообщает, что вертолет принадлежал Центральному авиационно-спасательному центру.
Среди основных причин крушения вертолета — ошибка пилотирования и отказ техники, уточняется в сообщении.