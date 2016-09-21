ФРС США сохранила уровень процентной ставки

Федеральная резервная система США, исполняющая функции центрального банка, оставила учетную ставку банковского кредита на уровне 0,25%-0,5%.

Решение было принято семью голосами против трех. Члены так называемого Комитета по открытому рынку ФРС, проголосовавшие «за» решили не торопиться в ожидании подтверждения положительной динамики в экономике страны.

«Общий подход к кредитно-денежной политике остается мягким, что способствует дальнейшему улучшению условий на рынке труда и возвращению к инфляции на уровне 2%», – заявили они о своей позиции в документе, сообщает ТАСС.

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