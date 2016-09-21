Жертвами столкновений в Конго могли стать свыше 100 человек

В результате столкновений, произошедших в понедельник и во вторник в столице Конго Киншасе между сторонниками оппозиции и полицейскими, погибли свыше 100 человек. Такое заявление сделала оппозиционная партия Демократической Республики Конго (ДРК) «Союз за демократию и социальный прогресс».

«Число погибших за два дня — более сотни», — приводит агентство Франс Пресс слова представителя оппозиционной партии Бруно Чибала.

Ранее в СМИ появилась информация, что жертвами столкновений между представителями оппозиции и сотрудниками правопорядка во время антиправительственных протестов, начавшихся в понедельник в Киншасе, стали 50 человек. По версии полиции, во время столкновений погибли 32 человека.

Оппозиционеры в ДРК выступают против действующего президента Жозефа Кабила. Они обвиняют главу республики в стремлении остаться у власти и опасаются, что он может отложить предстоящие вскоре выборы или внести поправки в конституцию, отменяющие лимит на количество президентских сроков.

Выборы президента в ДРК состоятся в ноябре этого года. Главными кандидатами на пост главы страны являются правящий в стране с 2001 года Жозеф Кабила и кандидат от оппозиции Моиз Катумби.