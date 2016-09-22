24 российских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE).

В общей сложности в глобальное исследование THE World University Rankings 2016-17 вошли 980 вузов планеты, что на 180 больше, чем в прошлом году. Отметим, что годом ранее Россия была представлена 13 вузами. Также сообщается, что девять российских университетов потеряли позиции в списке.

Лидером в списке российских вузов традиционно стал Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова, расположившийся на 188-м. Однако этот результат на 27 позиций ниже, чем в рейтинге 2015 года.

На втором месте разместился Московский физико-технический институт (группа вузов с 301 по 350), а замыкает тройку российских лидеров Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО).