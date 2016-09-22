В Донбасс выдвинулась 56-я колонна МЧС с гуманитарной помощью

Конвой с гуманитарным грузом МЧС России для жителей Донбасса выдвинулся из Донского спасательного центра в четверг, 22 сентября.

56-я по счету колонна доставит в Донецкую и Луганскую области продовольствие, медикаменты, предметы первой необходимости, учебники и книги. Всего в конвое насчитывается 60 автомобилей, сообщают представители МЧС России.

Груз – продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, пожарно-техническое имущество, художественная и учебная литература.

«За рулем грузовиков опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру», – сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

Напомним, что ранее, 55 колонна отправилась на Донбасс в конце августа.