Байден предупредил Украину о возможном снятии антироссийских санкций

Украине следует выполнять обещанные экономические и политические реформы, иначе Киев может стать свидетелем того, как Евросоюз откажется от санкций в отношении России. С таким предупреждением в адрес украинской стороны выступил вице-президент США Джо Байден.

«Мы знаем, что если они дадут повод ЕС, сейчас есть, как минимум, пять стран, которые хотят сказать «Мы хотим выйти» из санкций против Москвы»,— заявил Байден, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Как передает агентство Рейтер, Байден отметил, что сначала украинского кризиса он тратит по два-три часа в неделю на телефонные разговоры с лидерами Украины, убеждая их решительно проводить реформы, одновременно «продавливая» в Германии, Франции и Италии идею придерживаться политики антироссийских санкций.