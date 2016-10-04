Когда и сколько можно будет отдохнуть в 2017 году

12 декабря в России отмечают День Конституции. «Известия» вспомнили, какие праздничные дни ждут россиян в следующем году и в какие из них можно рассчитывать на дополнительные выходные.



В 2017 году в нашем календаре 116 выходных и праздничных дней. Новогодние праздники по традиции окажутся самыми длинными и продлятся восемь дней — с 1 по 8 января. В феврале и мае нас ждет по четыре выходных дня, а в ноябре, конце апреля — начале мая и июне — по три.

О том, как будут распределяться праздничные и выходные дни в следующем году, — в инфографике «Известий».

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