Ламбер Вильсон: «Кусто был человеком со множеством недостатков»

В прокате — драма режиссера Жерома Салля «Одиссея». Роль Жак-Ива Кусто в экранизированной биографии исследователя Мирового океана, изобретателя акваланга и автора множества документальных лент исполнил Ламбер Вильсон. С актером встретился обозреватель «Известий».



— Для многих образ Кусто неразрывно связан с поэтической романтикой покорения морских глубин. Но как человек он предстает в «Одиссее» не с лучшей стороны. Не разочарует ли это зрителей?

Фото предоставлено пресс-службой In Focus Studio



































​​​​​​​— Образ Жак-Ива, известный на телевидении и в прессе, сильно отличается от реального человека. Кусто сам его создал — так ему было проще добиваться своих целей. Мы как раз и хотели показать его настоящим, со всеми положительными и отрицательными чертами. Французы бы нам не простили, если бы мы тиражировали некую мифическую биографию.



Публика ждала честного и даже жесткого подхода. Ведь в 1950-х годах Кусто как раз сильно критиковали за пренебрежение к экологии и отношение к диким животным. Известны и другие не самые благовидные его поступки. Так что основной задачей картины было показать глубокий и искренний образ этого невероятного человека. Мы хотели подчеркнуть, что именно такой Кусто сделал множество добра для человечества.

Фото предоставлено пресс-службой In Focus Studio

— В фильме много времени уделяется проблемам экологии. Как думаете, кинематограф способен помочь в их решении?

— Еще как. Кинематограф как самое популярное направление в современном искусстве может, как минимум, привлечь внимание к этим проблемам. Сейчас наступили тяжелые времена для природы, и особенно страдает Мировой океан. Наш фильм как раз рассказывает историю типичного человека XX века и его взаимоотношений с природой. Очень потребительских и варварских.



В 1950-е люди стали замечать, что мир разрушается, и ко многим, в том числе и к Кусто, пришло понимание катастрофы. Изначально он хотел победить мир дикой природы, а потом посвятил себя его спасению. Он смог сказать себе «стоп». Пример Кусто очень важен для новых поколений. Благодаря ему тема спасения океанов и морей получила такой общественный резонанс.

— А вы сами как относитесь к этой теме?

— Когда я готовился к роли, то встречался с людьми из «Гринпис» и других организаций, ратующих за сохранение нашей планеты. Они тоже считают, что подобных фильмов должно быть больше — так проще привлечь внимание к проблемам экологии. Я сам всегда был борцом за сохранность природы, но в итоге перестал этим заниматься, впал в пессимизм, разуверился в успехе. Работа над ролью Кусто снова вернула мне силы бороться.



Во-первых, меня впечатлил его пример, во-вторых, сыграло роль общение с молодыми людьми, которых я встретил на съемках. Мне хочется верить в молодежь, но, к сожалению, сейчас выросло поколение потребителей. Экологическая катастрофа уже наступила, на мой взгляд, о ее предотвращении говорить поздно. Надо думать, как выйти из нее с минимальными потерями.

Фото предоставлено пресс-службой In Focus Studio





























— Кусто показывал подводный мир как некое чудо. Что вы почувствовали, когда сами погрузились под воду?



— Невероятное освобождение. В детстве я любил нырять, но у меня потом болели уши. Когда меня уже утвердили на роль Кусто, я никак не мог решиться на погружение, очень боялся момента, когда придется нырять с аквалангом. Режиссеру пришлось запастись терпением. Но когда я наконец решился, то это оказалось так легко! Все мои страхи оказались напрасными.



Тренировки проходили в Марселе, в довольно грязной воде, и я даже подцепил инфекцию. Зато сбылась моя детская мечта. Кстати, сам момент погружения, когда я могу дышать под водой, завораживает меня больше, чем то, что можно там увидеть. Вот это преодоление стихии человеком — самое потрясающее ощущение.

Фото предоставлено пресс-службой In Focus Studio

— Кстати, вы действительно работали в Антарктиде или эти кадры тоже снимались где-то под Марселем?

Фото предоставлено пресс-службой In Focus Studio































— В нашем фильме практически нет компьютерной графики. Съемки проходили в настоящей Антарктиде — мы ездили туда в составе группы из 14 человек. Меня потрясло это путешествие. Первый раз мы пробыли там три дня и по пути попали в настоящий шторм: восьмиметровые темные волны, шквальный ветер, очень страшно.



Фото предоставлено пресс-службой In Focus Studio

В Антарктиде просто неземные пейзажи: айсберги, дикие животные, которых можно так близко увидеть... Самое интересное, что этот континент со всей его красотой не принадлежит ни одной стране. Там нет людей — как будто переносишься в машине времени на несколько миллионов лет назад.



Как-то мы остались вдвоем с актером, который играл сына Кусто, сидели с ним на льдине и смотрели на пингвинов. Нам в тот момент казалось, что мы одни во всем мире. Ощущение чистоты — вот что надо беречь в окружающей природе.