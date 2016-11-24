Губит людей вода

Население 47 субъектов России вынуждено употреблять питьевую воду, которая не отвечает требованиям качества и безопасности. Об этом свидетельствует аналитика Роспотребнадзора по состоянию на ноябрь 2016 года. Так, например, в Бурятии, Тульской и Костромской областях пьют небезопасную воду почти 70% населения, в Курганской области — около 60%, в Карачаево-Черкесии этот показатель приближается к 50%. Эксперты отмечают, что основная проблема, влияющая на качество и безопасность воды, — старые трубопроводы.



В своей аналитической презентации Роспотребнадзор подчеркивает, что в России есть регионы, которые полностью обеспечены безопасной водой, — например, Москва, Санкт-Петербург и Республика Алтай. Почти на 100% соблюдены все санитарные нормы по воде в Мурманской, Кемеровской и Магаданской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Чеченской Республике и Республике Северная Осетия-Алания.

В Роспотребнадзоре не смогли предоставить комментарий, по каким критериям питьевая вода проверялась на соответствие санитарным нормам. В презентации службы эта информация не уточняется. Между тем СанПиН «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» насчитывает около 800 веществ и соединений, на наличие которых надзорный орган анализирует воду, уточняет старший научный сотрудник Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН Роман Победов. Хотя даже этот список, по его словам, не учитывает всего.



— Последние несколько лет обсуждается проблема наличия в воде антибиотиков и фармацевтических препаратов, которые сейчас сложно определить в ее составе, — уточнил Роман Победов, добавив, что на сегодняшний день никакими правилами содержание в питьевой воде этих веществ не регулируются.

По его словам, несмотря на то что вода может содержать антибиотики в микро- и нанограммах в расчете на литр, даже такое их количество способно повлиять на здоровье человека.

Научный сотрудник кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Оксана Ерина говорит, что вода может не соответствовать санитарным правилам по двум видам показателей: химическим (например, по цветности или содержанию органических веществ) и биологическим (наличию бактерий). По ее словам, в первую очередь воду дезинфицируют, а вот ее химическая очистка иногда уходит на второй план.



— Многие регионы находится на заболоченных территориях, где у воды повышенная цветность, она с ржавым оттенком, — уточнила она, отметив, что такая вода тоже является небезопасной.

Однако основная проблема в водном вопросе — трубопроводы, которые в некоторых регионах не менялись несколько последних десятилетий, считает Оксана Ерина.



— Например, в столице воду из-за этого хлорируют с запасом — с учетом труб, которые могут дать нарушения по содержанию бактерий, — отметила она.

В торговой сети «Дикси» «Известиям» сообщили, что товарооборот столовой воды за январь–октябрь 2016 года увеличился на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Лидирующие позиции продолжает занимать вода в бутылках большого объема — 5 л. Воду под собственными торговыми марками сети при этом покупает каждый второй потребитель в сети. По данным исследования «РосИндекс» компании Ipsos Comcon за 2015 год, чуть больше половины россиян потребляют бутилированную минеральную воду хотя бы раз в три месяца. Однако в связи с кризисом доля потребителей минеральной воды в бутылках сократилась на 3 п.п. по отношению к 2014 году.

— Бутилированная — это искусственно очищенная от всего вода, в которую затем вводят минералы. Она долго стоит на полке в магазинах, и какие химические процессы происходят в бутылке — неясно, — считает Роман Победов, по мнению которого натуральная вода для человека более приемлема.

Добавим, по данным Роспотребнадзора, в ходе проверок качества воды 2014–2016 годов было выявлено около 80 тыс. нарушений. При этом вынесено более 23,5 тыс. постановлений, а штрафов наложено на 222 млн рублей.