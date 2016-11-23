В прокат вышел фильм «Дама Пик» режиссера Павла Лунгина. Главную роль в мелодраматическом триллере по мотивам повести Пушкина и оперы Чайковского исполнил внук Олега Янковского — 26-летний Иван Янковский. Обозреватель «Известий» встретилась с представителем знаменитой династии.



— Вашим героем Андреем руководила любовь или все-таки стремление продвинуться?



— Мне кажется, его расчетливый разум и хладнокровие были на первом плане. Но и любовь, конечно, здесь присутствует. Вообще любовь всегда не дает нам покоя и способна провоцировать на шаги, которых мы от себя не ожидаем. Я вот по себе знаю — это такое неприземленное состояние души, вдохновляющее и очень сильное, когда действительно чувствуешь, что способен на всё.



— А мотивация какая? То, что делает Андрей — во имя любви или ради удовлетворения своего эго?



— Быть может, это происходит от одиночества. А ему нужно через него пробиться... Мы надеемся, что фильм дает почву для размышлений о жизненном пути. Довольны ли вы своим положением или хотите что-то поменять в жизни? В эмоциях моего героя всё перемешано, нет четкого разграничения на правильное или неправильное.

Он действительно обладает уникальным голосом — в финале его исполнение гениально. Это его в каком-то смысле оправдывает. Но всё равно он задается вопросом — этого ли он хотел? Человека всегда преследует жажда быть центром Вселенной, неугомонное стремление получить всё. Это и заставляет нас ввязываться в опасные игры с судьбой...



Фото: предоставлено PR Агентством «Sarafan»





























— ...рискуя потерять всё?



— Да. И жизнь, и талант можно потерять, если неправильно ими распоряжаться. Об этом и фильм — про опасность чувства. Этот круговорот манит. Азартному человеку, который играет в карты, очень сложно выйти из него. Это глубокие темы, которые так или иначе волнуют каждого.



— На такие темы рассуждают, как правило, люди более взрослые либо уже прошедшие через серьезные испытания. Необычно слышать это от вас — человека молодого и благополучного.



— Вам кажется, что из-за моей фамилии вы что-то знаете обо мне. Но на публике я могу быть каким угодно, а мой внутренний мир может вообще не совпадать с тем представлением, что обо мне складывается. Я прочитал сценарий и увидел в нем себя. То ли я так поверил в эту историю, то ли это действительно я. Так и явился к Лунгину: ворвался и сказал: «Это я, Павел Семенович!». Как и Андрей, хочу всех обыграть.



Фото: предоставлено PR Агентством «Sarafan»

































— Лунгин рассказывал, что когда впервые увидел вас «в рубашечке», подумал — мол, что за интеллигент к нему пришел.



— Я просто люблю рубашечки (улыбается). Да это и классно! В этом вся суть: тебя представляют совсем другим, а ты способен изменить это представление. В этом весь смысл моей профессии. В театре и кино я могу исследовать себя, свое нутро. Для меня всё это в первую очередь работа над собой. И если Андрей стремится к успеху, то для меня в актерстве важна возможность быть правдивым, искренним, честным — в первую очередь с самим собой.



— Что интересует актера Ивана Янковского?

— Моя любимая тема — про отношения человека с Богом. Почему я здесь, что я должен сделать, что оставить за собой? Кто я такой, зачем, почему, как? А если проект не резонирует с моим внутренним миром, мне это не интересно. Но я понимаю, что артист должен пробовать себя в разных жанрах — ему надо почувствовать как горечь провала, так и счастье удачи.



В этом и интерес профессии — никогда не знаешь, что получится. Можешь только предчувствовать, идти в избранном направлении и надеяться на то, что у людей возникнет какое-то созвучие с тем, что ты делаешь.



Фото: предоставлено PR Агентством «Sarafan»

































Справка «Известий»

Иван Янковский — внук легендарного актера Олега Янковского, сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. В 2013 году окончил РАТИ-ГИТИС (мастерская Сергея Женовача), затем поступил на службу в «Студию театрального искусства». Сыграл в фильмах «Индиго», «Без границ», «Тряпичый союз».